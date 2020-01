Bo DUTB deloval tudi po letu 2022?

"Danes nam je bil predstavljen cilj, da bi prišli do novih stanovanj, poti do tega cilja pa so zelo različne," sta dejala vodja poslanske skupine SD Matjaž Han in Janja Sluga iz SMC. "Če se bo pokazalo, da je prava, bo treba spremeniti zakon o DUTB in mu podaljšati življenjsko dobo," je dodal Han in ocenil, da"moramo priti do rešitve, ki bi takoj prinesla gradnjo stanovanj za mlade, ki bi jih lahko kupovali ali najemali".

Oba imata pomisleke o tem, da bi to vlogo prevzela DUTB, ob tem, da v državi na tem področju delujejo republiški in občinski stanovanjski skladi, DSU ter pokojninski nepremičninski in drugi skladi."Zato se moramo o tem in o DUTB s takšno zgodbo, kot jo ima za sabo, resno pogovoriti," je dejala Sluga.

A, kot je menila Korčetova, imamo nekatere institucije, ki rešujejo stanovanjsko problematiko dolgoročno."Ker imamo tu tako akutno situacijo, morda potrebujemo tudi kakšen interventen ukrep. Če bi ga lahko izvedel DUTB, je to lahko možnost,"je menila in ocenila, da je "stanovanjska problematika tako pomembna in pereča, da jo moramo reševati kratko-, srednje- in dolgoročno".

Glavni izvršni direktor DUTB Matej Pirc je nedavno izpostavil, da bi lahko država spremenila poslanstvo DUTB in nepremičnine, ki jih ima v lasti DUTB, po vzoru Irske in Španije uporabila za doseganje ciljev stanovanjske in demografske politike. DUTB bi lahko po njegovih ocenah gradila najemna stanovanja in domove za starejše ter zagotovila okoli 5000 dodatnih enot.