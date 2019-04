Bo EU po letu 2021 sofinancirala protipotresno utrditev stavb?

Misel na rušilno moč narave nažene strah v kosti tudi prebivalcem Rozmanove in Hrvatskega trga v bližini urgence.

Statično povsem neustrezni so tudi štirje bloki na Hudovernikovi ob Roški. "Ko je bil potres, se je ta stolpnica tako majala, da je vse, kar smo imel na pultu, na mizi, popadalo dol," pripoveduje ena od stanovalk.

Prebivalce treh potresno krtičnih stolpnic na Streliški ulici pod ljubljanskim gradom skrbi. Pripovedujejo namreč, da se med potresom nimajo kam umakniti, da so stavbe lepe zgolj navzven - z nedavno obnovljenimi fasadami in energetsko zaščito.

V Bruslju naj bi - na pobudo ljubljanske občine in slovenskih evroposlancev - v okviru prihodnje finančne perspektive presojali o sofinanciranju protipotresne utrditve stavb. (Slika je simbolična.)

Gradbeni standardi v Sloveniji so trenutno sicer dobri, a problematične so stavbe, zgrajene pred uničujočim potresom v Skopju leta 1963, ki je bil tudi povod za zaostritev zakonodaje na območju celotne tedanje Jugoslavije. Grajene so previsoko, s slabimi materiali, brez železne ojačitve.

"Če se sredi Ljubljane zgodi rušilni potres po 8. ali 9. stopnji evropske potresne lestvice, ocena znaša približno 9500 porušenih objektov, 86.000 prebivalcev bi bilo potrebno začasno nastaniti in prav tako zagotoviti 41.000 nadomestnih stanovanj," razlaga Robert Kus, vodja Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo na Mestni občini Ljubljana.

Zakaj ne verjamemo, da nas narava lahko ukani?