Bo Evropa težave s pomanjkanjem nafte reševala z alkoholom?

Kaj pa bi sprememba pomenila za posameznika? Odvisno od tega, kako star avto imate; na pokrovčku bencinskega rezervoarja bi moralo pisati, za kakšno gorivo je avto prilagojen. V starejšem avtomobilu bi se lahko pojavile manjše težave, recimo ne bi vžgal v zelo hladnem vremenu ali pa bi bil motor glasnejši. Ker je etanol bolj koroziven, bi starejšim motorjem malce skrajšal življenjsko dobo.

Etanol naj bi Evropejcem pomagal do cenejšega bencina, a to, opozarjajo strokovnjaki, je bolj občutek kot resnica. Tomi Medved iz Laboratorija za energetske strategije pravi, da je to občutek, "ker ni obdavčen, pridelava pa subvencionirana".

In tudi če bi bil liter takega goriva cenejši, nam tudi da manj energije. "Zato je poraba večja, kar prihranek praktično izniči."

A globalno največja past etanola je, da pridelava goriva iz poljščin neposredno konkurira pridelavi hrane. Evropa se tega sicer zaveda. In v veljavi so omejitve, kakšen odstotek kmetijskih površin je lahko namenjen pridelavi goriv.

"Je pa poudarek na drugi generaciji, ki bi jo pridobivali iz bioloških odpadkov. Ni pa to čudežna palica, sam zagovarjam elektriko," še dodaja Medved.

In za globalne krize velja podobno kot za osebne, alkohol verjetno ni rešitev.