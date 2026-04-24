Bo Evropa težave s pomanjkanjem nafte reševala z alkoholom?

Ljubljana, 24. 04. 2026 20.18 pred 1 uro 1 min branja 18

Avtor:
Janez Usenik
Gorivo

Evropska komisija naj bi resno razmišljala o uporabi goriva z oznako E20, v katerem je kar 20 odstotkov etanola. To sicer ni tehnološka revolucija, že zdaj imamo na črpalkah denimo gorivo E10, v katerem je etanola 10 odstotkov. Pa bi bilo to gorivo res cenejše?

Kaj pa bi sprememba pomenila za posameznika? Odvisno od tega, kako star avto imate; na pokrovčku bencinskega rezervoarja bi moralo pisati, za kakšno gorivo je avto prilagojen. V starejšem avtomobilu bi se lahko pojavile manjše težave, recimo ne bi vžgal v zelo hladnem vremenu ali pa bi bil motor glasnejši. Ker je etanol bolj koroziven, bi starejšim motorjem malce skrajšal življenjsko dobo.

Etanol naj bi Evropejcem pomagal do cenejšega bencina, a to, opozarjajo strokovnjaki, je bolj občutek kot resnica. Tomi Medved iz Laboratorija za energetske strategije pravi, da je to občutek, "ker ni obdavčen, pridelava pa subvencionirana".

In tudi če bi bil liter takega goriva cenejši, nam tudi da manj energije. "Zato je poraba večja, kar prihranek praktično izniči."

A globalno največja past etanola je, da pridelava goriva iz poljščin neposredno konkurira pridelavi hrane. Evropa se tega sicer zaveda. In v veljavi so omejitve, kakšen odstotek kmetijskih površin je lahko namenjen pridelavi goriv.

"Je pa poudarek na drugi generaciji, ki bi jo pridobivali iz bioloških odpadkov. Ni pa to čudežna palica, sam zagovarjam elektriko," še dodaja Medved.

In za globalne krize velja podobno kot za osebne, alkohol verjetno ni rešitev.

alkohol gorivo cene kriza

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
blue3dragon
24. 04. 2026 21.43
Umiram od smeha, kakšne gumpe imamo na oblasti. A je počasi zaradi mira v EU konec posiljevanja z ekološko električno agendo?
Odgovori
0 0
300 let do specialista
24. 04. 2026 21.38
Sankcije delujejo👏👏👏 bravo mafija bruseljska.
Odgovori
+2
2 0
taft007
24. 04. 2026 21.19
Mi sploh ne bomo rabili goriva, če nazaj leto 1900
Odgovori
+2
2 0
Rde?a pesa in hren
24. 04. 2026 21.12
še ena butasta bruslejska, 90 miljard so daliu ukrajini, sami pa bomo kurli etanol
Odgovori
+2
4 2
96bimBo
24. 04. 2026 21.05
Sankcije Ruski federaciji so večinoma povzročile škodo EU. Mimogrede, liter dizla v Rusiji stane manj kot en dolar.
Odgovori
+3
5 2
Watch-Man X
24. 04. 2026 20.52
Kaj bomo pa pili?
Odgovori
+9
9 0
jedupančpil
24. 04. 2026 21.02
cvičk
Odgovori
-4
2 6
Watch-Man X
24. 04. 2026 21.37
Ti pa maš skisane možgane...
Odgovori
+3
3 0
kladivo
24. 04. 2026 20.49
A bomo bencin pili po novem vino snops pa v avto tankali koruzo v tovornjake kravam pa nafto ce bo 😂
Odgovori
+7
8 1
Watch-Man X
24. 04. 2026 20.54
Men tudi ni jasno a bomo bencin po novem vdihavali.
Odgovori
+6
6 0
Mens sana
24. 04. 2026 20.43
.........teta Ursula ima čudežne rešitve za obubožane prebivalce EU, gorivo iz alkohola, kurjava iz koruze, plin iz fižola, pa žlica soli za deficit pod sreho...............
Odgovori
+5
5 0
kladivo
24. 04. 2026 20.50
Teta ursula je alica v cudezni dezeli
Odgovori
+3
3 0
Cesar007
24. 04. 2026 20.42
To ne doseže nič, ker je večja poraba goriva.
Odgovori
+2
2 0
LevoDesniPles
24. 04. 2026 20.34
na vsaki bencinski bo stal politik ki se vam bo p..... v rezervoar XD
Odgovori
+2
4 2
Ud lete.
24. 04. 2026 20.28
V Sloveniji gotovo. Vsa pomanjkanja rešujemo z alkoholom.
Odgovori
+2
2 0
