Bo gospodarstvo preneslo dvig plač?

"Verjamemo, da je uspeh podjetja odvisen od vseh zaposlenih, mnoga podjetja o tem govorijo, mi pa tudi kažemo z dejanji," je dejal David Kovačič , glavni izvršni direktor Spara. Nagrajujejo pa tudi dodatno delo in produktivnost, je dodal.

"Skupaj z gospodarstvom se naša poslanska skupina sprašuje, ali bo slovensko gospodarstvo preneslo tak dvig plač," pa je dejala Vida Čadonič Špelič , poslanka NSi. Na seji komisije za nadzor javnih financ so krščanski demokrati dejali, da niso proti dvigu plač, a da vlada pri snovanju reforme ne sme pozabiti na to, kakšen vpliv bo imela na javne finance. Sredstva za zaposlene v javnem sektorju namreč predstavljajo približno četrtino vseh izdatkov države.

Po mnenju ekonomista Roka Spruka iz ekonomske fakultete, ki je tudi sam del javnega sektorja, bi morali merjenje produktivnosti vpeljati tudi v javni sektor. Tam vsi od gasilcev, carinikov in zdravstvenih delavcev do visokošolskih učiteljev zahtevajo višje plače.

"Ob napovedani reformi sistema plač bi bilo na osnovi preteklih izkušenj naivno pričakovati, da ta ne bo povzročila javnofinančnih stroškov," je medtem povedal Davorin Kračun, predsednik Fiskalnega sveta.

So se pa danes vsi strinjali, da enotni sistem že leta ni več enoten in da so spremembe nujne.