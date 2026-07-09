Bo Grims ostal član SDS? Ga je Romana Tomc izdala?

Tako se je na izključitev Branka Grimsa iz poslanske skupine Evropske ljudske stranke (EPP) s 131 glasovi za in le sedmimi proti v daljšem zapisu na družbenem omrežju X oglasil prvak SDS Janez Janša . Kot je še zapisal, je Grimsovo izključitev preprečil že dvakrat, tretjič pa mu ni uspelo.

Grims se uvodoma zahvalil vsem volilvcem, ki so ga podprli. "Kar se tiče samega dogajanja na seji – mnogih, ki so mi obljubili podporo, na sejo ni bilo. Razlog za to je verjetno glasovanje, kjer najbrž niso bili prepričani, če je povsem anonimno. Izključitev je bila vsekakor sprejeta. Da sem manjkal, sem se opravičil – ker sem bil dvakrat urgentno operiran. Moral bi biti še vedno na bolniški, vendar iz spoštovanja do volivcev in drugih iz poslanske skupine, sem vendarle prišel tja, da bi jim odgovoril. To, da se je ta izključitev in celoten postopek zgodil prav v tem času pa doživljam kot veliko krivico in tega ne bom nikoli pozabil," pravi.

Kako pa je bilo to videti potem na glasovanju? Rezultat glasovanja je nenazadnje porazen – za njegovo izključitev je glasovalo kar 131, proti jih je bilo samo sedem, od tega pretežno slovenski. Grims ob tem pravi, da je bilo to očitno že dolgo pripravljeno. "Predstavil sem argumente, praktično sem demantiral vse navedbe, ki so bile izključno vsebinske, nič formalnih, potem pa sem seveda pozval, naj glasujejo proti. Za mano se je oglasila še predsednica poslanske skupine in je na kratko dejala, da je treba spoštovati pravila igre in da ima v nasprotnem primeru to posledice. Najbrž so ljudje to razumeli kot poziv k izključitvi."

Pa drži, kar piše Janša – da je že dvakrat preprečil njegovo izključitev, tretjič pa tega ni mogel storiti? "Dvakrat je bil že problem, obakrat – kolikor mi je znano – vezan na gospo Von der Leyen, ki je osebno ne podpiram. Enkrat sem na njegovo zahtevo tudi umaknil podpis in potem nisem glasoval. Drugič ni bilo tega, sem bila pa zato potem deležen sankcij. V zadnjem obodbju pa je bilo precej hrupa zaradi tega, ker sem aktivno sodeloval pri projektu EPP za remigracijo in po svojih močeh pomagal, tudi lobiral, dajal zaupanje med strankami na desni. In da je bilo to uspešno, priča tisto ključno glasovanje pred dvema mesecema v Strasbourgu, kjer je šlo samo za nekaj glasov skozi. Skratka, trdim, da sem pomagal in na ta način želim pomagati tudi v bodoče," pravi Grims.









Celoten pogovor je na voljo v zgornjem videu.