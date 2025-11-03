Svetli način
Bo gripa tudi v Sloveniji udarila prej kot običajno?

Ljubljana, 03. 11. 2025 19.46 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Tjaša Dugulin
Komentarji
9

V Veliki Britaniji se je virus pojavil mesec dni prezgodaj, letošnja sezona bi lahko bila najtežja v zadnjem desetletju. Trenutno se virus najbolj širi med šolarji, kar se bo v prihodnjih tednih poznalo tudi med odraslimi, ocenjujejo epidemiologi. Število obolelih, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje strmo narašča, rast hospitalizacij je najvišja v tem letnem času po letu 2015. Podobno je na Japonskem, kjer so številne šole zaprte.

Če se sezona gripe na Otoku začenja kar pet tednov prehitro, je stanje v Sloveniji še pričakovano. "Če primerjamo z istim obdobjem lani, je število prijav celo nekoliko nižje. Ko testirajo laboratorijsko vzorce brisov dihal, vsak teden potrdijo do šest ali sedem primerov gripe ali influence," pravi Eva Grilc iz Centra za nalezljive bolezni pri NIJZ.

Tudi v bolnišnicah je zaenkrat mirno. "Preko praznikov se je seveda nabralo nekaj bolnikov z okužbami spodnjih dihal, bolj pljučnice, kot da bi šlo za gripo. V zadnjih nekaj tednih je bilo veliko bolnikov v ambulantni obravnavi zaradi covida," pa pravi infektologinja Mateja Logar.

Vrh okužb je ponavadi januarja. Ali bi nas epidemija lahko vendarle presenetila kaj prej, pa je težko napovedati, pravita sogovornici. Po besedah Grilčeve trenutno pri nas kroži virus influence ali gripe tipa A(H3N2 in H1N1, oba podtipa). Tipa B še ni. "Je pa težko napovedat, kolikšne bodo številke in kateri podtip bo prevladoval, če bo sploh prevladoval."

Je pa zdaj optimalen čas za cepljenje, ki je brezplačno za vse, poudarjata. "Telo rabi približno 7-10 dni, da ustvari imunost, ta potem traja nekje 3-4 mesece zelo dobro, potem pa začne postopoma izzvenevat," pravi Logarjeva.

Ker prepreči vsaj težji potek bolezni, ga posebej priporočajo starejšim, kroničnim bolnikom, nosečnicam in otrokom. A precepljenost ostaja prenizka. Po merilih WHO vsaj 60-75 odstotkov, pri nas pa je med 10 in 20 odstotkih pri starejših.

Nekoliko prepozno pa je, ko je epidemija v polnem razmahu - ko je verjetnost, da zbolimo, tako velika, da nas cepivo ne uspe pravočasno zaščititi. "Zaradi tega je potem tisti občutek: 'Sem se cepil, pa sem zbolel'. Zavedati se moramo, da če se cepimo proti gripi, ne moremo zboleti zaradi tega, ker smo se cepili, ker ne gre za živ virus. Seveda pa lahko zbolimo zaradi druge okužbe - gremo v okolje, na primer zdravstveni dom," pojasnjuje Logarjeva.

Po besedah Logar bi se bilo torej najboljše zaščititi do sredine decembra.

gripa cepljenje sezona
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bobiv
03. 11. 2025 21.21
+1
Ni corone, sedaj pa norite z gripo, bolano!
ODGOVORI
1 0
Brezveznik
03. 11. 2025 21.18
+2
Naslednjih 14 dni bo ključnih .... To so bili lepi časi
ODGOVORI
2 0
Slovenska pomlad
03. 11. 2025 21.13
+5
Potrebno je zapreti občinske meje in prepovedati jedenje rogljičkov za otroki.Prepovedati prodajo gat in štumfov,ter obisk avtopralnic dovoliti samo pravnim osebam, kot je bilo za časa norega janševanja.
ODGOVORI
5 0
Anion6anion
03. 11. 2025 21.12
+3
Mateja logar največja covid zaslužkarica, naj bi tiho.
ODGOVORI
3 0
ZIPPO
03. 11. 2025 21.14
+3
Zraven tudi Beovička.
ODGOVORI
3 0
galeon
03. 11. 2025 20.37
+0
Koga briga VB. Itak pa proti virusom ni zdravil. Preventiva in vitaminčki edina rešitev.
ODGOVORI
1 1
EU Dig. Cenzura
03. 11. 2025 20.41
+0
in minerali! brf virusov pa ni. vecinima so zastrupitve in bakterijske okuzbe!
ODGOVORI
2 2
jablan
03. 11. 2025 20.53
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 0
EU Dig. Cenzura
03. 11. 2025 20.37
+8
Seveda bolj ko se cepite vec je bolanih!
ODGOVORI
9 1
