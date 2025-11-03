Bo gripa tudi v Sloveniji udarila prej kot običajno?

Če se sezona gripe na Otoku začenja kar pet tednov prehitro, je stanje v Sloveniji še pričakovano. "Če primerjamo z istim obdobjem lani, je število prijav celo nekoliko nižje. Ko testirajo laboratorijsko vzorce brisov dihal, vsak teden potrdijo do šest ali sedem primerov gripe ali influence," pravi Eva Grilc iz Centra za nalezljive bolezni pri NIJZ.

Tudi v bolnišnicah je zaenkrat mirno. "Preko praznikov se je seveda nabralo nekaj bolnikov z okužbami spodnjih dihal, bolj pljučnice, kot da bi šlo za gripo. V zadnjih nekaj tednih je bilo veliko bolnikov v ambulantni obravnavi zaradi covida," pa pravi infektologinja Mateja Logar.

Vrh okužb je ponavadi januarja. Ali bi nas epidemija lahko vendarle presenetila kaj prej, pa je težko napovedati, pravita sogovornici. Po besedah Grilčeve trenutno pri nas kroži virus influence ali gripe tipa A(H3N2 in H1N1, oba podtipa). Tipa B še ni. "Je pa težko napovedat, kolikšne bodo številke in kateri podtip bo prevladoval, če bo sploh prevladoval."

Je pa zdaj optimalen čas za cepljenje, ki je brezplačno za vse, poudarjata. "Telo rabi približno 7-10 dni, da ustvari imunost, ta potem traja nekje 3-4 mesece zelo dobro, potem pa začne postopoma izzvenevat," pravi Logarjeva.

Ker prepreči vsaj težji potek bolezni, ga posebej priporočajo starejšim, kroničnim bolnikom, nosečnicam in otrokom. A precepljenost ostaja prenizka. Po merilih WHO vsaj 60-75 odstotkov, pri nas pa je med 10 in 20 odstotkih pri starejših.

Nekoliko prepozno pa je, ko je epidemija v polnem razmahu - ko je verjetnost, da zbolimo, tako velika, da nas cepivo ne uspe pravočasno zaščititi. "Zaradi tega je potem tisti občutek: 'Sem se cepil, pa sem zbolel'. Zavedati se moramo, da če se cepimo proti gripi, ne moremo zboleti zaradi tega, ker smo se cepili, ker ne gre za živ virus. Seveda pa lahko zbolimo zaradi druge okužbe - gremo v okolje, na primer zdravstveni dom," pojasnjuje Logarjeva.

Po besedah Logar bi se bilo torej najboljše zaščititi do sredine decembra.