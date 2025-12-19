Naslovnica
Voyo.si
Slovenija

Bo guverner imenovan še v tem mandatu?

Ljubljana, 19. 12. 2025 13.08 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
Ne.M. STA
Banka Slovenije

Koalicija po posvetovanjih pri predsednici republike Nataši Pirc Musar ocenjuje, da bi lahko do izteka mandata zaprli večino kadrovskih vprašanj, tudi imenovanje guvernerja. Pri tem končne odločitve ne razkrivajo, so pa pogovore zožili na tri imena, po navedbah Levice na viceguvernerja Primoža Dolenca in Marka Pahorja ter bančnika Mateja Falatova.

Nataša Pirc Musar
Nataša Pirc Musar
FOTO: Bobo

Predsednica danes s predstavniki poslanskih skupin, nepovezanimi poslanci in poslancema manjšin vodi nov krog posvetovanj o imenovanju guvernerja Banke Slovenije, ustavnih sodnikih in varuhu človekovih pravic.

Predstavniki poslanskih skupin po pogovorih s predsednico po večini konkretnih odgovorov o kandidatih, ki so jim pripravljeni zagotoviti zadostno število glasov za izvolitev, niso podali. Večina, predvsem koalicijskih, pa jih je ocenila, da lahko večino kadrovanj zaprejo še pred iztekom mandata. Tovrstne napovedi se vrstijo zlasti glede imenovanja treh novih ustavnih sodnikov in guvernerja Banke Slovenije.

Vodja najštevilčnejše poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič je ob odhodu iz predsedniške palače dejala, da o imenih ne bo govorila, saj da bo to storila predsednica, ko bodo ta dokončno usklajena. So pa po njenih besedah pogovori potekali konstruktivno in imajo zdaj "kar lep nabor kandidatov", ki so za njihovo stranko lahko sprejemljivi.

O tem, ali so v Svobodi in koaliciji že sprejeli končno odločitev, katere kandidate bodo podprli za posamezna mesta, pa je dejala, da je načeloma vse stvar pogovorov tako s koalicijo, glede varuha pa predvsem z opozicijo.

Podobno navajajo tudi v SD, kjer po besedah vodje strankinih poslancev Meire Hot vidijo več možnih opcij in v okviru teh se tudi pogovarjajo. Potencialna imena so predstavili predsednici, na njej pa je zdaj končna odločitev. "Mislim, da smo po tem ponovnem krogu precej blizu različnim imenovanjem," je ocenila Hot.

Bolj konkreten pa je bil vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec, ki je po pogovoru pri predsednici sporočil, da so med kandidati za novega guvernerja najboljši vtis pustili aktualna viceguvernerja Pahor in Dolenc ter bančnik Falatov, ki so izkazali visoko mero poznavanja in razumevanja širših mednarodnih okoliščin in načina upravljanja centralne banke. Kot razume, podobno razmišljajo tudi v največji vladni stranki, je dejal.

Ocenil je še, da je koalicija pri vseh odprtih kadrovskih postopkih zmožna zagotoviti glasove za več kandidatov. Med kandidati za ustavne sodnike v Levici kot potencialni dobri okrepitvi ocenjujejo Tamaro Kek in Barbaro Kresal, med kandidati za novega varuha pa je Vatovec izpostavil odvetnika Boštjana Penka, nekdanjo državno sekretarko na pravosodnem ministrstvu Tino Brecelj in aktualno pomočnico vodje centra za človekove pravice Simono Drenik Bavdek.

guverner koalicija imenovanje

Delavec_Slo
19. 12. 2025 14.30
Ne ne bo, ker musarca ne bi dobila novega mandata!!!
+1
1 0
brezveze13
19. 12. 2025 14.04
včeraj bila nagrajena kot naj pravnica a ni sposobna v svojem mandatu postaviti guvernerja in ostalih ki se že vlečejo celo leto
+1
1 0
zmerni pesimist
19. 12. 2025 13.53
Kdo bo koga za božička
+1
1 0
bibaleze
