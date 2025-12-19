Bo guverner imenovan še v tem mandatu?

Predsednica danes s predstavniki poslanskih skupin, nepovezanimi poslanci in poslancema manjšin vodi nov krog posvetovanj o imenovanju guvernerja Banke Slovenije, ustavnih sodnikih in varuhu človekovih pravic.

Predstavniki poslanskih skupin po pogovorih s predsednico po večini konkretnih odgovorov o kandidatih, ki so jim pripravljeni zagotoviti zadostno število glasov za izvolitev, niso podali. Večina, predvsem koalicijskih, pa jih je ocenila, da lahko večino kadrovanj zaprejo še pred iztekom mandata. Tovrstne napovedi se vrstijo zlasti glede imenovanja treh novih ustavnih sodnikov in guvernerja Banke Slovenije.

Vodja najštevilčnejše poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič je ob odhodu iz predsedniške palače dejala, da o imenih ne bo govorila, saj da bo to storila predsednica, ko bodo ta dokončno usklajena. So pa po njenih besedah pogovori potekali konstruktivno in imajo zdaj "kar lep nabor kandidatov", ki so za njihovo stranko lahko sprejemljivi.

O tem, ali so v Svobodi in koaliciji že sprejeli končno odločitev, katere kandidate bodo podprli za posamezna mesta, pa je dejala, da je načeloma vse stvar pogovorov tako s koalicijo, glede varuha pa predvsem z opozicijo.