Bo guverner Jože P. Damijan?

Nekoč je kot minister za razvoj deloval v vladi Janeza Janše. Z leti je obrnil ekonomsko misel in se nedavno v sporu akrapoviči in boscaroli proti vladi in Levici postavil na stran slednjih. Zdaj ga nekateri vidijo kot bodočega guvernerja.



"Po pogovoru z našimi poslanci bi bil gospod Damijan sprejemljiv," je povedal predsednik Desusa Karl Erjavec. "Je bistveno boljši kandidat od tistih, ki smo jih imeli v prejšnjem krogu in je za Levico sprejemljiv," se strinja tudi koordinator Levice Luka Mesec.



Damijan soglasja h kandidaturi še ni dal. Za Delo je le kratko komentiral: "To je zanimiva funkcija." Gospodar postopka, predsednik republike Borut Pahor, ki mu v prvo z nominacijo Primoža Dolenca ni uspelo, pa je odprt za predloge. "Vabim vse tiste, ki menijo, da izpolnjujejo visoke kriterije. Ki menijo, da utegnejo dobiti podporo v državnem zboru, da ne oklevajo in da se do 2. novembra prijavijo," je dejal.



Del koalicije na tem položaju sicer bolj vidi drugega ekonomista Igorja Mastena. A očitno ima Damijan širše politično zaledje. Zanimiv je namreč tudi za LMŠ in kljub sporu o 2. tiru tudi za SMC. "Seveda se kot ime omenja in kar se tega tiče ni nič problematičnega. Nobenih zamer v zvezi z 2. tirom," je slednje potrdil vodja poslancev SMCIgor Zorčič.