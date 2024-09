Bo hobby horsing postal olimpijska disciplina?

Ne rokometno igrišče, ne blazine za gimnastiko. Daleč največ radovednih pogledov je na letošnjem festivalu športa pritegnilo prizorišče najnovejše discipline. Tako imenovanega hobby horsinga. Šport, ki sicer izvira s Finske, ima po Evropi vsako leto več podpornikov. Pravzaprav toliko, da prirejajo celo državna in velika mednarodna tekmovanja, pogosto celo pod okriljem konjeniških zvez. "Gledala sem YouTube in tam prvič slišala za hobby horsing," pravi tekmovalka Nika. "Verjetno sem ga videla pred par leti prvič in se mi je najprej zdelo čudno. Ko sem začela, pa mi je postalo zanimivo," pa pravi tekmovalka Zoja.

Kako resno nekateri jemljejo hobby horsing, dokazuje tudi dejstvo, da so za konjičke na palicah pripravljeni odšteti vse od 50 do 150. Cene tistih profesionalnih konjičkov pa se pri 200 evrih pravzaprav šele začnejo.

Verjeli ali ne , že nekaj let se vrstijo pobude, da bi hobby horsing postal olimpijska disciplina. Ljubitelji tega športa so si želeli tekmovati že letos, v Parizu. "Mnogi napovedujejo hobby horsing dejansko uvrstitev na olimpijske igre mogoče v roku desetih let," potrjuje ambasadorka hobby horsinga v Sloveniji Raša Bohm Vidmar. "Jaz upam da bo, zelo se veselim. Je dejansko šport in podpiram, da je na olimpijskih," se strinjata tekmovalki Stela in Zoja.