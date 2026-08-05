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Slovenija

Bo izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji odprto že septembra?

Ljubljana, 05. 08. 2026 19.21 pred 43 minutami 1 min branja 3

Avtor:
Žana Vertačnik
Izraelska in slovenska zastava

Izraelsko veleposlaništvo bo v Ljubljani po naših informacijah zaživelo septembra. To bo prvo veleposlaništvo te države v Sloveniji, odprtje pa je že takoj po zamenjavi oblasti pri nas napovedal izraelski zunanji minister.

Izraelska diplomatka sicer posle do nadaljnjega opravlja iz Jeruzalema in je tudi trenutno v Izraelu. Ruth Cohen Dar je sicer že doslej bila pristojna za našo državo, a hkrati tudi za Malto, torej kot nerezidenčna veleposlanica.

Zdaj pa bo imela sedež v Ljubljani. Kot so nam potrdili pri veleposlanici, lokacijo še iščejo. Neuradno imajo ogledane tri: v centru Ljubljane, nakupovalnem središču BTC in v poslovni stavbi WTC.

Slovenska oblast odprtje ambasade vidi kot korak v smeri krepitve odnosov med državama, ki so se ohladili v času prejšnje vlade, ki je zaradi očitkov o kršitvah mednarodnega in humanitarnega prava ter človekovih pravic Palestincev proti Izraelu uvedla več sankcij. Janševa vlada jih je nato umaknila.

Za čas odprtja ambasade so že zaokrožile neuradne informacije o tem, da je v igri obisk izraelskega zunanjega ministra. Na Ministrstvu za zunanje zadeve informacij ne dajejo, ker da postopki še tečejo, pa tudi pri veleposlanici pravijo, da datuma odprtja ali informacij o morebitnem visokem obisku ta hip ne morejo posredovati.

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KOMENTARJI3

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OutlawJJ
05. 08. 2026 20.05
Hitro se bodo selili
Odgovori
0 0
Arlo
05. 08. 2026 19.58
Jaz bi jim izbral tako, da imajo več izhodov za evakuacijo. Razen če je SOVA evalvirala stopnjo ogroženosti zelo nizko na lestvici ogroženosti.
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+3
3 0
dobrabejba35
05. 08. 2026 19.53
Kaj nam je pa tega treba
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+6
6 0
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