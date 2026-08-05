Bo izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji odprto že septembra?

Izraelska diplomatka sicer posle do nadaljnjega opravlja iz Jeruzalema in je tudi trenutno v Izraelu. Ruth Cohen Dar je sicer že doslej bila pristojna za našo državo, a hkrati tudi za Malto, torej kot nerezidenčna veleposlanica.

Zdaj pa bo imela sedež v Ljubljani. Kot so nam potrdili pri veleposlanici, lokacijo še iščejo. Neuradno imajo ogledane tri: v centru Ljubljane, nakupovalnem središču BTC in v poslovni stavbi WTC.

Slovenska oblast odprtje ambasade vidi kot korak v smeri krepitve odnosov med državama, ki so se ohladili v času prejšnje vlade, ki je zaradi očitkov o kršitvah mednarodnega in humanitarnega prava ter človekovih pravic Palestincev proti Izraelu uvedla več sankcij. Janševa vlada jih je nato umaknila.

Za čas odprtja ambasade so že zaokrožile neuradne informacije o tem, da je v igri obisk izraelskega zunanjega ministra. Na Ministrstvu za zunanje zadeve informacij ne dajejo, ker da postopki še tečejo, pa tudi pri veleposlanici pravijo, da datuma odprtja ali informacij o morebitnem visokem obisku ta hip ne morejo posredovati.