Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Bo izraz vegi burger prepovedan?

Strasbourg, 08. 10. 2025 18.31 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
37

Evropski parlament želi prepovedati, da bi se izrazi, kot so burger, zrezek ali klobasa, uporabljali za živila rastlinskega izvora. S tem želi prepovedati izraze, kot sta vegi burger ali veganska klobasa. Da bi se tak predpis uveljavil, pa morajo s predlogom soglašati države članice EU.

Zaskrbljenost zaradi dobrega počutja živali in izpustov toplogrednih plinov iz živinorejskih kmetij je spodbudila k vegetarijanski in veganski prehrani. Vendar mnogi evropski živinorejci vidijo rastlinsko hrano, ki posnema mesne izdelke, kot še eno grožnjo sektorju, ki je že sicer v težavah.

Veganski burger
Veganski burger FOTO: Kanal A

"Poimenujmo stvari s pravimi imeni," je pred glasovanjem za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnila francoska poslanka Evropske ljudske stranke (EPP) Celine Imart, ki je predlagala spremembo. Predlog močno podpira francosko združenje živinorejcev in mesne industrije.

Predlogu pa nasprotujejo podjetja nemške živilske industrije. Nemčija je največji trg za rastlinske nadomestne izdelke v Evropi. Leta 2024 je proizvedla okoli 121.600 ton nadomestkov za meso, dvakrat več kot leta 2019, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Zakonodajalci EU so na današnjem plenarnem zasedanju predlog odobrili s 355 glasovi za in 247 proti.

vegi burger evropski parlament prepoved
Naslednji članek

EPP: Stanje pravne države v Sloveniji se poslabšuje, Joveva: To je absurd

Naslednji članek

Linhartova dvorana Cankarjevega doma spet odprta za javnost

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (37)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Volodimir Z.
08. 10. 2025 20.08
Ni drugih težav v Evropi??!!!
ODGOVORI
0 0
galeon
08. 10. 2025 20.01
+4
Mogoče pa bo EU nardila kaj pametnega. Vsaj 1x.
ODGOVORI
4 0
Spectator936
08. 10. 2025 19.59
+0
Naj se spomnijo svoja imena. Ne mi kvarit hamburgerjev, steakov, čevapčičev, tatarca... S pridevnikom vegetarijanski/veganski
ODGOVORI
3 3
zmerni pesimist
08. 10. 2025 19.58
+5
Jaz še pravega ne jem
ODGOVORI
5 0
Julijann
08. 10. 2025 19.53
+3
Če vegani hočejo burger, pa naj ga imajo! Še sedaj večkrat apustim kako kletvico, ker me prav za(je) bavajo tisti " prišsvanani pokrovčki na mleku, steklenicah. Pa tisre presnete papirnate slamicr. Vidim nekaj časa nazaj tist pingo v retrapaku, ki je bil tak kot v času moje mladosti. Pa sem kupil in potem spet malo zaklel, ker se je slamica kar razpustila in sem šele doma prerezal tetrapakt in spil. Vse to so za eu poslance res zelo, zelo pomembne stvari. Tistih tapravih se pa ne pritaknejo. Pogosto mislim, da so tam za lep denar, da le nam živce kravžlajo.
ODGOVORI
4 1
Rožle Patriot
08. 10. 2025 19.48
+2
Test
ODGOVORI
3 1
Julijann
08. 10. 2025 19.58
A si tudi med " nepovabljenimi" kot novinarka rtv?
ODGOVORI
0 0
vrzwta1
08. 10. 2025 19.43
+5
Cez 4 generacije bo itak vse halal.......
ODGOVORI
8 3
plejadanka
08. 10. 2025 19.34
+3
A to delajo za enormno visoke place?!
ODGOVORI
5 2
enajstdvanajst1
08. 10. 2025 19.33
+2
amerika se samo smeje evropejcem... zamaški ki dregajo v nos in sedaj bo to spet ena domislica
ODGOVORI
4 2
ptuj.si
08. 10. 2025 19.32
+11
Kako bi bilo fajn, da bi se ukvarjali z resnimi problemi.
ODGOVORI
12 1
kor22
08. 10. 2025 19.27
-2
Zaj pa korak dalje pa vse fast foode in tako dalje ki imajo ogromno nasicenih mascob in soli prepovedat mljasim od 18 let. Enako za sladke pijace
ODGOVORI
3 5
Watchy
08. 10. 2025 19.26
+8
Tudi to vegansko marihuano cbd pa cbg in ta bolsit to bi moral vse prepovedati ker marihuana je sam thc. Ne rabimo demo zadetosti. Pa tudi pocketpussy ne rabimo in umetne hrane.
ODGOVORI
11 3
clox
08. 10. 2025 19.25
+8
Izraz lahko ostane, izdelek bi bilo treba prepovedat
ODGOVORI
12 4
proofreader
08. 10. 2025 19.24
+15
Je to pomembno za prihodnost EU? Nehajte se ukvarjati z neumnostmi in delajte v korist državljanov.
ODGOVORI
15 0
Petur
08. 10. 2025 19.21
+10
vso to hrano ,ke bap ...vse to najmanj otrokom prepovedati...
ODGOVORI
10 0
nelika123
08. 10. 2025 19.20
+11
V eu ni dela.spet birokracija.To je kot teli nasi zamaški.brez pomena
ODGOVORI
13 2
Slovenska pomlad
08. 10. 2025 19.14
+13
S čim se pa ti ukvarjajo!??
ODGOVORI
15 2
enapi
08. 10. 2025 19.12
+10
To vegani tako imenujejo, da je potem ta hrana boljša.
ODGOVORI
13 3
nora_ovca
08. 10. 2025 19.08
+9
Živimo v časih hudih težkih političnih vprašanj. Je moški lahko ženska, res obstajata samo dva spola ali jih je kar več, je vegiburger sporen izraz…🤦
ODGOVORI
11 2
nora_ovca
08. 10. 2025 19.01
+7
Predlagam referendum.
ODGOVORI
8 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286