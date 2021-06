Bo izvršni odbor SMC namesto Kozlovičeve predlagal Starmana?

Marko Starman jevisokošolski učitelj na Evropski pravni fakulteti Nove univerze v Novi Gorici in vodja urada za prostor v občini Izola. Med leti 2000 in 2008 je že opravljal funkcijo državnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje in na okoljskem ministrstvu, pozneje pa še na vladni službi za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Spomnimo. Dozdajšnja pravosodna ministrica Lilijana Kozlovičje odstopila prejšnji četrtek, potem ko je vlada sprejela sklep o neseznanitvi z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev. Premier Janez Janša je takoj po odstopu ministrice predsednika SMC Zdravka Počivalška zaprosil, naj v zakonskem roku oziroma čim prej predlaga novo ime za prevzem vodenja pravosodnega ministrstva.