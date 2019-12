Preobrat: Jarc sporoča, da se dražbe ne bo udeležil

Prva opcija zahteva, da se ta, za Sočo nujna zemljišča, bolnišnici priključijo, druga tožba in tretja, sodna odredba za preklic dražbe. Ta hip še ugotavljajo, kaj bi bilo najboljše, oziroma najbolj učinkovito. Vsi vpleteni upajo, da se bosta ljubljanski župan in minister za zdravje pred tem vseeno dogovorila.

Državno odvetništvo ima sedaj na mizi tri možnosti, da Soči omogoči normalno delovanje. "Gre za glavno dovozno pot, dovozno pot v garaže ter glavno požarno pot. Gre torej tudi za varnostno vprašanje. In brez tega naša inštitucija ne more funkcionirati," je povedal generalni direktor URI Soča Robert Cugelj .

Aleš Šabeder je ob tem poudaril, da so se na ministrstvu pripravljeni pogovarjati in poiskati rešitev za odkup teh zemljišč, vendar ne po ceni 500 evrov. Toliko namreč zdaj zahteva Zoran Janković. Bo na koncu ceno res spustil? Minister za zdravje ponudbe še ni prejel na mizo. Janković pa danes na novinarska vprašanja noče odgovarjati.

Medtem pa Miha Jarc zagotavlja, da po ceni 500 evrov na kvadrat ne bo kupoval tega zemljišča. "Previsoka je, sploh ker bo Soči na koncu lahko uspelo in bo tudi dobila funkcionalna zemljišča." Jarc, ki je že kupil eno zemljišče, ima pripravljen načrt. "Direktorju Soče sem povedal, da sem pripravljen iti v javno-zasebno partnerstvo in zemljišče državi oddajati, če bo treba." Jarc na delu zemljišča načrtuje gradnjo varovanih stanovanj za starejše. Podobnih projektov se je lotil na primer v ljubljanskih Murglah in na Bledu.

Vse okrog Soče se bo torej odvilo na začetku prihodnjega tedna.