Bo Janković prepolovil ceno zemljišč pri Soči?

Pod takšnimi pogoji – spomnimo, župan Ljubljane Zoran Janković j e postavil ceno 500 evrov za kvadratni meter zemljišča – tega na dražbi ne bo kupil nobeden, je prepričan Miha Jarc , direktor Mijaksa. "Jaz sem povedal, da na dražbo za to ceno ne grem, ker je pretirana. In kot sem pogledal oddaje, je minister Šabeder povedal, da so ocene 100 evrov," pove Jarc, ki meni, da je zemlja vredna okoli 200 evrov.

O oddajanju teh stanovanj na Bookingu, zaradi česar se je ta teden zagovarjal pred blejskimi svetniki,enako pa počne tudi v Ljubljani, pa je povedal, da je to njegov pilotski projekt. "Pilotski projekt te kratkoročne oddaje je v Murglah in v Bledu. So mi vsi rekli, kako je fajn, ’jst sem prodala hiši, ostal mi je denar, ni mi treba več dreves rezat, zdaj bom pa potovala’. In mi je prišlo na misel, seveda, dajmo zdaj to organizirat. In potem se videl, kako je to zunaj in sem prinesel sem. To, kar govorijo na Bledu, je veliko slovenske ’favšije’," razlaga Jarc.

Županu Jankoviću pa z barantanjem očitno ne bo uspelo.Spomnimo, ministru Šabedru je namreč predlagal zamenjavo za staro otroško bolnišnico v stavbi pod ljubljanskim gradom, v kateri deluje ambulanta za avtizem, v njej pa je tudi oddelek za dializo. "Stavbe ne damo, ker jo nujno potrebujemo," so jasni zaposleni in starši.

Najpozneje v torek bo znano, kaj bo storilo državno odvetništvo – na mizi imajo več možnosti, kako Soči omogočiti normalno delovanje.