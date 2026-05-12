Kaj je v petih odstotkih koalicijske pogodbe, ki še niso usklajeni?

Zatika se predvsem glede ene od ključnih Logarjevih predvolilnih obljub, to je ustanovitev protikorupcijskega Skoka. SDS in NSi naj ne bi bili naklonjeni ideji Demokratov o ustanovitvi novega organa za sankcioniranje koruptivnih dejanj.
Neuradno naj bi Janša Logarju postavil rok, naj takšen predlog zakona spiše, vendar naj ga ne bi dostavil. NSi in SDS pa naj bi bili bliže ideji, da bi oblikovali posebno skupino z dodatnimi pooblastili, in sicer sestavljeno iz ljudi, ki že delujejo na tožilstvu in policiji.
Pogodbo naj bi sicer usklajevali še do konca tega tedna. Tik preden bi jo predvidoma potrjevali še organi vseh strank. Če bi ji naposled prižgali zeleno luč, pa bi jo lahko podpisali v torek. Ko se izteče tudi rok za vložitev kandidature za mandatarja.
Kaj je v ozadju predloga?
Ali bo 17. maj spet postal nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja? Bodo posmrtni ostanki žrtev povojnih pobojev preneseni na ljubljanske Žale? To so stranke SDS, Demokrati ter NSi, SLS in Fokus zapisale v predlog o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč. Kaj je v ozadju tega predloga?
Iz strank SDS in NSi je slišati, da gre za glavno ideološko temo, s katero želijo preveriti, ali jo podpirajo tisti, s katerimi bi lahko oblikovali naslednjo vlado.
Predlog so sicer sopodpisali tudi Demokrati. Z izjemo Logarjevega poslanca Roberta Potnika, ki se ga neuradno omenja kot enega izmed tistih, ki naj bi imeli zadržke do vstopa v Janševo vlado. Potnika tudi ni bilo na sinočnjem glasovanju o interventnem zakonu. Kar je sicer pojasnil z navedbo, da je v bolniškem staležu.
Neuradno poslanci Demokratov novega predloga še niso predebatirali. Uradno pa sporočajo, da gre za vprašanje pietete in uveljavitev temeljne civilizacijske norme. Spomnimo sicer, da je Logar pred volitvami izrecno nasprotoval odpiranju ideoloških tem.
Spominski dan na žrtve komunističnega nasilja je razglasila že zadnja Janševa vlada. Leto pozneje ga je Golobova ukinila. In stranke odhajajoče koalicije nasprotujejo tudi temu predlogu. Prepričani so, da je odpiranje te teme v času še pred nastopom nove vlade namenjeno ne spravi, ampak razdvajanju.
