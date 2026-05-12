Kaj je v petih odstotkih koalicijske pogodbe, ki še niso usklajeni?

Zatika se predvsem glede ene od ključnih Logarjevih predvolilnih obljub, to je ustanovitev protikorupcijskega Skoka. SDS in NSi naj ne bi bili naklonjeni ideji Demokratov o ustanovitvi novega organa za sankcioniranje koruptivnih dejanj.

Neuradno naj bi Janša Logarju postavil rok, naj takšen predlog zakona spiše, vendar naj ga ne bi dostavil. NSi in SDS pa naj bi bili bliže ideji, da bi oblikovali posebno skupino z dodatnimi pooblastili, in sicer sestavljeno iz ljudi, ki že delujejo na tožilstvu in policiji.

Pogodbo naj bi sicer usklajevali še do konca tega tedna. Tik preden bi jo predvidoma potrjevali še organi vseh strank. Če bi ji naposled prižgali zeleno luč, pa bi jo lahko podpisali v torek. Ko se izteče tudi rok za vložitev kandidature za mandatarja.