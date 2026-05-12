Slovenija

Kaj je v petih odstotkih koalicijske pogodbe, ki še niso usklajeni?

Ljubljana, 12. 05. 2026 19.41 pred 2 urama 2 min branja 126

Avtor:
Žana Vertačnik
Izredna seja DZ

Ali so Janez Janša, Jernej Vrtovec in Anže Logar pri oblikovanju koalicijske pogodbe soglasni ali so naleteli na kamen spotike? Osnutek pogodbe so pilili tudi danes, najverjetnejši kandidat za mandatarja pa je že včeraj povedal, da so uspeli uskladiti 95 odstotkov dokumenta. Kaj je torej preostalih pet? In kaj je v ozadju predloga strank SDS, Demokrati ter NSi, SLS in Fokus o tem, da bi 17. maj spet postal nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja?

Zatika se predvsem glede ene od ključnih Logarjevih predvolilnih obljub, to je ustanovitev protikorupcijskega Skoka. SDS in NSi naj ne bi bili naklonjeni ideji Demokratov o ustanovitvi novega organa za sankcioniranje koruptivnih dejanj.

Neuradno naj bi Janša Logarju postavil rok, naj takšen predlog zakona spiše, vendar naj ga ne bi dostavil. NSi in SDS pa naj bi bili bliže ideji, da bi oblikovali posebno skupino z dodatnimi pooblastili, in sicer sestavljeno iz ljudi, ki že delujejo na tožilstvu in policiji.

Pogodbo naj bi sicer usklajevali še do konca tega tedna. Tik preden bi jo predvidoma potrjevali še organi vseh strank. Če bi ji naposled prižgali zeleno luč, pa bi jo lahko podpisali v torek. Ko se izteče tudi rok za vložitev kandidature za mandatarja.

Kaj je v ozadju predloga?

Ali bo 17. maj spet postal nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja? Bodo posmrtni ostanki žrtev povojnih pobojev preneseni na ljubljanske Žale? To so stranke SDS, Demokrati ter NSi, SLS in Fokus zapisale v predlog o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč. Kaj je v ozadju tega predloga?

Preberi še Žrtve povojnih pobojev bi pokopali na Žalah, Janković zadržan

Iz strank SDS in NSi je slišati, da gre za glavno ideološko temo, s katero želijo preveriti, ali jo podpirajo tisti, s katerimi bi lahko oblikovali naslednjo vlado.

Predlog so sicer sopodpisali tudi Demokrati. Z izjemo Logarjevega poslanca Roberta Potnika, ki se ga neuradno omenja kot enega izmed tistih, ki naj bi imeli zadržke do vstopa v Janševo vlado. Potnika tudi ni bilo na sinočnjem glasovanju o interventnem zakonu. Kar je sicer pojasnil z navedbo, da je v bolniškem staležu.

Neuradno poslanci Demokratov novega predloga še niso predebatirali. Uradno pa sporočajo, da gre za vprašanje pietete in uveljavitev temeljne civilizacijske norme. Spomnimo sicer, da je Logar pred volitvami izrecno nasprotoval odpiranju ideoloških tem.

Spominski dan na žrtve komunističnega nasilja je razglasila že zadnja Janševa vlada. Leto pozneje ga je Golobova ukinila. In stranke odhajajoče koalicije nasprotujejo tudi temu predlogu. Prepričani so, da je odpiranje te teme v času še pred nastopom nove vlade namenjeno ne spravi, ampak razdvajanju.

koalicijska pogodba osnutek mandatar žale

KOMENTARJI126

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

SDS_je_poden
12. 05. 2026 21.05
Desnuharija se še sestavila ni, pa se že ukvarjajo z ideologijo. Res, kako zelo grozno stanje smo imeli pred njimi, knede?
Odgovori
0 0
Priap
12. 05. 2026 21.05
95% je že pokradenega, 5% pa se še dogovarjajo komu bodo drobtine dali...to je teh 5%.
Odgovori
0 0
yss
12. 05. 2026 21.02
Koalicija "črna kocka"
Odgovori
+0
1 1
Ni več Korija.
12. 05. 2026 21.05
Vegansko in je vse ok.
Odgovori
0 0
jank
12. 05. 2026 21.01
Dr. Brecelj: "Zakon je po npisan po meri nekaterih posameznikov v zasebnem zdravstvu, ki si morajo kupiti nove jahte. Gre se v uničevanje ZZZS, zato da bodo dobili teh sto milijonov evrov.« Brecelj opozarja, da v zakonu ni niti enega ukrepa za izboljšanje javnega zdravstva.
Odgovori
+1
2 1
ZIPPO
12. 05. 2026 20.59
NE BO. In nehajte že enkrat mediji tega Janšo povzdigovati v nebo,ker ni Bog,ampak je navaden pokvarjen lopov.
Odgovori
+2
3 1
Reality check
12. 05. 2026 20.58
kakšna koalicijska pogodba neki… Janša vlada, ostali kimajo
Odgovori
+3
3 0
piu
12. 05. 2026 20.54
Lewaci, spet je ključnih naslednjih 14 dni.....
Odgovori
-2
4 6
slohren
12. 05. 2026 20.53
Golob ali Janša to je eno in isto...
Odgovori
+0
1 1
slohren
12. 05. 2026 20.52
Svoboda, SDS in NSI ne sodijo v parlament, zunaj pred parlament jih posedit za gasilske mize, kaj so študirali pri SLS, da so omogočili tem strokovnjakom vstop v parlament.
Odgovori
+1
1 0
DasaizDalasa
12. 05. 2026 20.51
Mogoče pripomba demokratom, ki so zaenkrat čisto ok, mislim, da ne gre za odpiranje ideoloških tem ampak zgodovinskih.
Odgovori
-1
0 1
Misika1967
12. 05. 2026 20.48
Hijene se smejijo kako.se bodo mastile. Komaj so docakali da bodo lahko unicili drzavo. Sramota
Odgovori
+2
7 5
Ejga-Tega
12. 05. 2026 20.52
Juhuhu bogi narod ki zavrača cenejšo hrano, energente, višje plače in manjše davke! Le vkup, boga gmajna!
Odgovori
-1
2 3
manucao
12. 05. 2026 20.53
Kdo se je mastil 4 leta, kdo? Kdo je naredil najdražje zapore, najdražjo žel.postajo, najdražjo progo. Kdo je kupil Litijsko, kdo je lagal v EU. Kdo? Drži se ti levičarjev.
Odgovori
-1
2 3
yanay
12. 05. 2026 20.56
Cenejša hrana? Bodo trgovine zaradi znižanja davka znižale cene? Se bojim, da ne.
Odgovori
+2
3 1
tech
12. 05. 2026 20.48
Dvomim da se bo v Sloveniji kaj spremenilo glede korupcije in oportunizma. Politiki in njeni kompanjoni živijo od korupcije in fiktivnih poslov.
Odgovori
+3
3 0
jank
12. 05. 2026 20.48
"Niti potrudili se niso blefirati in nekaj narediti za javno zdravstvo ter reči, da bodo zraven vključili še zasebnike", je bil dr. Brecelj kritičen do zakona. Še posebej je bil ogorčen nad početjem NSI: »Sramota je, da Nova Slovenija z anticepilcem ureja zdravstvo.«
Odgovori
+3
4 1
Ejga-Tega
12. 05. 2026 20.43
Levakom se stolčki tresejo, pa ritke. Normalno da je v centrali panika. Luka je že abnormalno u luftu, kar po prstih hodi
Odgovori
-4
4 8
BBcc
12. 05. 2026 20.45
Desni pa že delijo bogatejšim. Navadno rajo pa klinc gleda.
Odgovori
+5
8 3
Ejga-Tega
12. 05. 2026 20.46
Ja lej kolega, če noč cenej hrane, energentov, stanovanja in večjo plačo, je pa to čist tvoj problem
Odgovori
-3
2 5
Misika1967
12. 05. 2026 20.50
Ko bos dojel da za delavca in upokojenca tisti cent nic ne pomenijo bo prepozno.
Odgovori
+3
4 1
Rde?a pesa in hren
12. 05. 2026 20.42
Pričakujem upravičeno, da se o Mahniću malo več začne govoriti in pisati. Neupravičeno je, da je tako potisnjen v ozadje. Kr nekaj osebkov na desni strani mu ne seže do gležnja, kamoli do kolena...:=)
Odgovori
-2
2 4
simon32
12. 05. 2026 20.41
Ne rabi teh 5 procentov. Te mafije mi ne rabimo. Za njih je samo goli otok in nič drugega.
Odgovori
+4
4 0
kr en 123
12. 05. 2026 20.39
Litijska, računalniki, milijonske postaje za 100mi z 2 tiri... ni panike, samo da ni Janša... a je kdo Alenko vprašal, od kje ji za avto?
Odgovori
+1
5 4
Misika1967
12. 05. 2026 20.50
Pa je to gdo vprasal jastreba???
Odgovori
+1
3 2
kr en 123
12. 05. 2026 20.37
Če ne drugega, bo spet zabavno gledati, kako bodo levaki spet kolesarili za vsak prazen k...
Odgovori
+1
6 5
jank
12. 05. 2026 20.37
"To je zakon za zasebnike, ki potrebujejo zdravnike iz javnega zdravstva, ki se v javnem zdravstvu izobražujejo, so poslani v tujino na izobraževanja," je dr. Brecelj ocenil interventni zakon.
Odgovori
+3
8 5
Potouceni kramoh
12. 05. 2026 20.34
Nekdo je rekel da gre za demokracijo.Ta vlada bo zopet diktatura.In vzela revnim ter dala bogatim.
Odgovori
+4
10 6
Žmavc
12. 05. 2026 20.41
In kaj naj tebi vzamejo?
Odgovori
-1
4 5
Misika1967
12. 05. 2026 20.51
Dostojanstvo in to je vec kot bos ti imel kdajkoli.
Odgovori
+3
4 1
BBcc
12. 05. 2026 20.52
Vsak malo razgledan to ve, ker to so počeli že trikrat.
Odgovori
+5
5 0
Potouceni kramoh
12. 05. 2026 20.55
👍👍
Odgovori
+3
3 0
