Zaradi Pečečnikove izjave iz kluba iztopajo številni podjetniki

"Navajen sem nizkih udarcev, tako da je zame danes čisto prijeten dan," je sinoči v oddaji 24UR ZVEČER dejal Joc Pečečnik, predsednik Kluba slovenskih podjetnikov.

Takole je sinoči dogajanje okrog zapisa, v katerem je za pripravo zakona o delitvi dobička med zaposlene pohvalil vlado in s tem razburil številne podjetnike, pojasnjeval Joc Pečečnik.

"Pač jaz si to pravico vzamem in glede tega je moje mnenje, da sem se pravilno odločil, podjetniki in obrtniki morajo biti zaradi tega koraka, ki ga je Golobova vlada naredila, veseli," pravi Pečečnik.

"Razočaranje" pa Pečečnikov zapis opisuje davčni strokovnjak in podjetnik Ivan Simič, eden od prvih, ki so v zadnjih 48 urah zapustili SBC: "Recimo, da verjamem, da je Joc želel vse najboljše, da se je omejil na samo en zakon, ampak vsi podjetniki smo pod pritiskom nenehnih dodatnih obdavčitev in ko smo videli naslov in potem začeli brati prve vrstice ... In normalno, moja prva reakcija je bila, da sem se odločil za izstop, sem podal izstopno izjavo in zadevo zaključil."

Letna članarina sicer znaša 3.500 evrov, letos je naj ne bi podaljšalo že več kot 100 članov oziroma več kot petina vseh. Podjetnik Primož Erjavec, soustanovitelj podjetja Deltahub, pa je iz kluba odštel že pred dvema letoma in o zapisu pravi takole: "Včerajšnja izjava me je kar malo šokirala. Udeležba pri dobičku zaposlenih ni slaba stvar, je v redu zakon, ampak pri vseh teh slabih stvareh, ki so znižale ljudem življenjski standard, ne moreš reči, da so veliko naredili za gospodarstvo in obrtnike."

Številni ostri odzivi so se pojavili tudi na LinkedInu. "Zame je to sramota, mislim, da morate odstopiti kot predsednik SBC. Kot predsednik že na poroko ne bi smeli iti," je zapisala podjetnica Alenka Markun. Drugi pa tudi: "Mislim, da je čas za kariero v politiki." In še: "Bojim se, da je SBC-ju storjena velika škoda" ter "Odpoved članstva poslana".

"Jaz tukaj javno ponujam članom, vsem, ki mislijo, da sem jih jaz s tem prizadel, da moja stališča niso dobra, ali da vodenje kluba ni dobro, ponujam svoj odstop in bom raje ves ta čas, ki sem ga namenjal klubu, preživel s svojo družino," pravi Pečečnik.

Odmeva pa tudi Pečečnikovo sicer zasebno dopisovanje z novinarko Financ Petro Sovdat, ki je v torek zvečer prejela sporočilo: "Kje si ti mačka, imaš naslovnico zame, da pohvalim Goloba?" Na vprašanje v oddaji 24UR ZVEČER, ali se mu zdi to primerna komunikacija, je dejal: "Jaz s Petro, mačko Petro, na isti način komuniciram že leta. Ne gre za nespoštljiv odnos. Se ji pa javno, Petra, opravičujem za to!"

Pečečniku novinarka ni ustregla, naslovnice, ki bi hvalila Goloba, v Financah niso imeli. Se je pa za Pečečnika zavzel še en svat s premierjeve poroke - ljubljanski župan Zoran Janković, ki meni, da je Pečečnik našel argument, ki temelji na trdnih osnovah, in ga absolutno podpira.

Pečečnik je sicer sinoči zanikal, da naj bi bil provladni zapis posledica dogovora glede prihodnosti Plečnikovega stadiona, ki klavrno propada že skoraj 20 let. Stadion je sicer Pečečnik že večkrat poskušal prodati državi, v lasti ima več kot polovico, manjša deleža si delita še ljubljanska občina in olimpijski komite.