Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Zaradi Pečečnikove izjave iz kluba iztopajo številni podjetniki

Ljubljana, 30. 01. 2026 19.39 pred 1 uro 3 min branja 35

Avtor:
Špela Bezjak Zrim
Joc Pečečnik

Po objavi Pečečnikovega zapisa, v katerem je pohvalil Golobovo vlado za pripravo zakona o udeležbi delavcev pri dobičku, naj bi - po neuradnih informacijah - iz kluba izstopilo že več kot 100 podjetnikov. Med njimi tudi poslovnež in nekdanji direktor Finančne uprave Ivan Simič.

"Navajen sem nizkih udarcev, tako da je zame danes čisto prijeten dan," je sinoči v oddaji 24UR ZVEČER dejal Joc Pečečnik, predsednik Kluba slovenskih podjetnikov.

Takole je sinoči dogajanje okrog zapisa, v katerem je za pripravo zakona o delitvi dobička med zaposlene pohvalil vlado in s tem razburil številne podjetnike, pojasnjeval Joc Pečečnik.

"Pač jaz si to pravico vzamem in glede tega je moje mnenje, da sem se pravilno odločil, podjetniki in obrtniki morajo biti zaradi tega koraka, ki ga je Golobova vlada naredila, veseli," pravi Pečečnik.

"Razočaranje" pa Pečečnikov zapis opisuje davčni strokovnjak in podjetnik Ivan Simič, eden od prvih, ki so v zadnjih 48 urah zapustili SBC: "Recimo, da verjamem, da je Joc želel vse najboljše, da se je omejil na samo en zakon, ampak vsi podjetniki smo pod pritiskom nenehnih dodatnih obdavčitev in ko smo videli naslov in potem začeli brati prve vrstice ... In normalno, moja prva reakcija je bila, da sem se odločil za izstop, sem podal izstopno izjavo in zadevo zaključil."

Letna članarina sicer znaša 3.500 evrov, letos je naj ne bi podaljšalo že več kot 100 članov oziroma več kot petina vseh. Podjetnik Primož Erjavec, soustanovitelj podjetja Deltahub, pa je iz kluba odštel že pred dvema letoma in o zapisu pravi takole: "Včerajšnja izjava me je kar malo šokirala. Udeležba pri dobičku zaposlenih ni slaba stvar, je v redu zakon, ampak pri vseh teh slabih stvareh, ki so znižale ljudem življenjski standard, ne moreš reči, da so veliko naredili za gospodarstvo in obrtnike."

Številni ostri odzivi so se pojavili tudi na LinkedInu. "Zame je to sramota, mislim, da morate odstopiti kot predsednik SBC. Kot predsednik že na poroko ne bi smeli iti," je zapisala podjetnica Alenka Markun. Drugi pa tudi: "Mislim, da je čas za kariero v politiki." In še: "Bojim se, da je SBC-ju storjena velika škoda" ter "Odpoved članstva poslana".

"Jaz tukaj javno ponujam članom, vsem, ki mislijo, da sem jih jaz s tem prizadel, da moja stališča niso dobra, ali da vodenje kluba ni dobro, ponujam svoj odstop in bom raje ves ta čas, ki sem ga namenjal klubu, preživel s svojo družino," pravi Pečečnik.

Odmeva pa tudi Pečečnikovo sicer zasebno dopisovanje z novinarko Financ Petro Sovdat, ki je v torek zvečer prejela sporočilo: "Kje si ti mačka, imaš naslovnico zame, da pohvalim Goloba?" Na vprašanje v oddaji 24UR ZVEČER, ali se mu zdi to primerna komunikacija, je dejal: "Jaz s Petro, mačko Petro, na isti način komuniciram že leta. Ne gre za nespoštljiv odnos. Se ji pa javno, Petra, opravičujem za to!"

Pečečniku novinarka ni ustregla, naslovnice, ki bi hvalila Goloba, v Financah niso imeli. Se je pa za Pečečnika zavzel še en svat s premierjeve poroke - ljubljanski župan Zoran Janković, ki meni, da je Pečečnik našel argument, ki temelji na trdnih osnovah, in ga absolutno podpira.

Pečečnik je sicer sinoči zanikal, da naj bi bil provladni zapis posledica dogovora glede prihodnosti Plečnikovega stadiona, ki klavrno propada že skoraj 20 let. Stadion je sicer Pečečnik že večkrat poskušal prodati državi, v lasti ima več kot polovico, manjša deleža si delita še ljubljanska občina in olimpijski komite.

joc pečečnik odstop podjetniki klub

Sto prostovoljcev združilo moči in skušalo 'razvozlati' Kosovelove rokopise

Novo upanje: prelomna študija v zdravljenju raka trebušne slinavke

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI35

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ActiveR
30. 01. 2026 21.03
Člani so pokazali, da niso ovce in da SBC ni Pečečnikovo privatno podjetje, ampak institucija, ki temelji na vrednotah. Odstop celotnega upravnega odbora in Joca Pečečnika je popoln poraz njegovega poskusa, da bi podjetniško bazo uporabil za osebno kupčijo z vlado. Še je upanje za SBC Klub.
Odgovori
+2
2 0
Vera in Bog
30. 01. 2026 20.55
Da pride spet kakšen Žiga Turk kam nas bodo taki pripeljali? V skrajni kapitalizem?
Odgovori
-5
0 5
dule07
30. 01. 2026 20.55
Delavci in manj plačani ljudje so sigurno zadovoljni, kot podjetniki, ki pač dobičke ustvarjajo z njihovimi žulji.
Odgovori
-4
0 4
dule07
30. 01. 2026 20.52
SDS je za podjetnike in kapital. SDS volijo ljudje z manjšo izobrazbeno strukturo, ki so njihovi volivci. Za te pa največ dela in je naredila ta vlada. Razumi kdo more.
Odgovori
-1
2 3
Vera in Bog
30. 01. 2026 20.49
Pod Janšo smo se res boljše razvijali, samo druge stvari so tudi pomembne. Dasnica gleda samo na kapital
Odgovori
-5
0 5
manucao
30. 01. 2026 20.47
Bi pa bila to nadaljevanka "Kdo je tu nor" ali pa še boljše "Leteči cirkus Monty Pytona".
Odgovori
+5
5 0
Vera in Bog
30. 01. 2026 20.46
A bo tisti Brodnjak res minister? Pol smo ga naskrali delavci.
Odgovori
-2
1 3
Vera in Bog
30. 01. 2026 20.44
Golob ubija podjetništvo, ni naklonjen zasebni pobudi, to sigurno ni vredu.
Odgovori
+4
5 1
Vera in Bog
30. 01. 2026 20.43
Zame so vsi podjetniki katastrofa. Raje imam državno upravljanje, samo nadzor mora biti strog.
Odgovori
-2
3 5
ActiveR
30. 01. 2026 20.43
​To, kar je storil Pečečnik, ni pragmatizem, ampak moralni bankrot. SBC je bil utemeljen na zaupanju in principu "skin in the game" – zdaj pa je jasno, da njegov "skin" (stadion) tehta več kot skupni interesi 500 podjetnikov. S tem je vladi poslal sramotno sporočilo: "Vsi smo naprodaj, samo pravo ceno ponudite." Levi politiki je dal v roke najmočnejše orožje, da vse podjetnike označi za pohlepneže, ki ob prvi priložnosti izdajo svoje ideale za lastno korist. Ali je v takšnih škripcih, da nima izbire, ali pa tako odlepljen od realnosti, da misli, da so vsi ostali slepi? V obeh primerih je kot vodja nevaren. Znamka SBC je postala toksična in če se klub ne očisti takoj, bo postal le še ena nepomembna zbornica za nasmejane fotografije ob kavicah z ministri. To je trenutek resnice: kdor zdaj ne zahteva njegovega odstopa, se je sprijaznil z vlogo dvornega norčka.
Odgovori
+5
6 1
Iqos
30. 01. 2026 20.41
Tri jurčke in pol je članarina. So hoteli bit elita,pa jim ne znese. Še šeststo evrov za božičnice nimajo, koko bi šele dobiček delil. Gospodarstveniki težki.
Odgovori
+3
6 3
Vera in Bog
30. 01. 2026 20.41
Golob je kar je, za ene stvari je pa tud vredu. Sej tud Janša ni za vse prav.
Odgovori
-2
2 4
marre
30. 01. 2026 20.40
Le kaj so temu knedlju Golobčki obljubili.. Nvm mel sem ga za pametnega človeka, pa sm se očitno zelo motil..
Odgovori
+4
6 2
Vera in Bog
30. 01. 2026 20.42
Ja sej on je bil skoz levi. Sds vi ste mal za časom
Odgovori
-1
1 2
Vera in Bog
30. 01. 2026 20.40
Ta Simić itak ni gledek !
Odgovori
-2
3 5
jank
30. 01. 2026 20.30
Bežijo tako samo janševiki. Pa kaj?
Odgovori
-4
4 8
ActiveR
30. 01. 2026 20.29
Ob tem so mu ploskali le tisti, ki so ga v ozadju že zdavnaj razpeli za dvornega norčka in z enim zamahom izbrisali Klub slovenskih podjetnikov s scene. Vse, kar so slovenski podjetniki gradili leta, je ego trip enega posameznika izničil v sekundi. ​Joc, vprašanje ni več, ali člani želijo tvoj odstop. Osnovna higiena poslovne kulture in moralna odgovornost do tistih, ki si jih izdal, zahtevata tvojo glavo. Ne ponujaj odstopa "tistim, ki so prizadeti" – prevzemi odgovornost za razprodajo ugleda in odstopi takoj.
Odgovori
+4
5 1
Vesela Jasna
30. 01. 2026 20.24
Svoboda govora, pa take fore. Goloba je treba pljuvat in Janšo hvalit. Najbolje, da Pečečnika zamenjajo z Batageljem, ki je že bil predsenik SBC. Bo bolj pasal v to druščino. Lahko pa tudi Snežiča vprašajo, če ima čas in voljo.
Odgovori
-2
4 6
jank
30. 01. 2026 20.29
Pa kaj lepega lahko nekdo, ki je diht, pove o alpskem Trumpu?
Odgovori
-2
2 4
janezdollar
30. 01. 2026 20.23
Umikajo se torej SDS podjetniki…nič slabega…
Odgovori
+0
8 8
ali88
30. 01. 2026 20.21
Komentira Janković največji poštenjak v Sloveniji :D
Odgovori
+7
8 1
Srebrni breg
30. 01. 2026 20.09
Janšisti naj se kar umaknejo. Bo tudi Pečečnik tako bolj normalen.
Odgovori
-6
7 13
bibaleze
Portal
Ste otroku dali telefon prezgodaj? Odkrijte nevarnosti, ki jih večina spregleda
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Zakaj ima dojenček vročo glavico? Najpogostejši razlogi in kdaj je čas za skrb
Zakaj ima dojenček vročo glavico? Najpogostejši razlogi in kdaj je čas za skrb
zadovoljna
Portal
Veljala za najlepšo, danes je neprepoznavna
Miha Deželak: "To je neprecenljiv občutek, ki ga je težko opisati z besedami"
Miha Deželak: "To je neprecenljiv občutek, ki ga je težko opisati z besedami"
Nuša Šebjanič osvaja Balkan
Nuša Šebjanič osvaja Balkan
To krilo bo največji hit letošnjega leta
To krilo bo največji hit letošnjega leta
vizita
Portal
Alkohol krivec za raka
Lastništvo mačke potencialno povezano z večjim tveganjem za to bolezen
Lastništvo mačke potencialno povezano z večjim tveganjem za to bolezen
Nova spoznanja o zaznavanju lastnega telesa
Nova spoznanja o zaznavanju lastnega telesa
Zakaj sladkor v krvi skače in kako si lahko pomagamo
Zakaj sladkor v krvi skače in kako si lahko pomagamo
cekin
Portal
Koliko danes stane večerja za dva v Evropi?
Februar prinaša finančni preobrat
Februar prinaša finančni preobrat
Kritične napake, ki vas lahko stanejo sanjske službe
Kritične napake, ki vas lahko stanejo sanjske službe
Ali se lov na popuste res splača?
Ali se lov na popuste res splača?
moskisvet
Portal
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Želite bolj zdrave dlesni? Poskusite to dieto
Želite bolj zdrave dlesni? Poskusite to dieto
Osvoji 2 vstopnici za FNC 27 v Münchnu
Osvoji 2 vstopnici za FNC 27 v Münchnu
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
dominvrt
Portal
Slovenija ima le eno avtohtono pasmo. Bo kmalu dobila še dve?
Zakaj surovih jajc ni priporočljivo spirati z vodo?
Zakaj surovih jajc ni priporočljivo spirati z vodo?
Učinkoviti pristopi za odstranjevanje dlak iz preprog
Učinkoviti pristopi za odstranjevanje dlak iz preprog
Mit o zajcih in korenju, v katerega so nas prepričali v otroštvu
Mit o zajcih in korenju, v katerega so nas prepričali v otroštvu
okusno
Portal
Sanjski šmorn po originalnem avstrijskem receptu
Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik
Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik
Odlično testo za pico
Odlično testo za pico
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
voyo
Portal
Kdo je Melania Trump?
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506