Dolga leta zapuščena in propadajoča megalomanska zgradba nekdanje mariborske kaznilnice bi lahko že kmalu oživela, saj regionalna razvojna agencija načrtuje prenovo v vrednosti 15 milijonov evrov. Tam bi vzpostavili podjetniški razvojni inkubator, ki bi zagotavljal 200 novih delovnih mest. V še dveh krakih, kjer so nekoč bile zaporniške celice - za rešetkami ene od teh se je znašel tudi Josip Broz Tito - in ki sta v zasebni lasti, pa bi uredili hotel, muzej in arhiv.