Bo koalicija popravila nova pravila evidentiranja? Han: Zakon ni izvedljiv

In zakaj se pravil ne morejo držati prav oni, ki so zakon potrdili? "Naša narava dela je drugačna. Imamo seje odborov, ki niso časovno omejene, trajajo več kot 12 ur, zato bi bilo to zelo težko izvedljivo," odgovarja poslanka Svobode. Na vprašanje, da na podoben način delajo tudi novinarji, prevozniki in gostinci, pa le, da je namen novele izboljšanje pravic zaposlenih. In še: "Funkcionarji imamo pač drugačen status. Nenazadnje je naš šef javnost."

A gospodarstvo se s tem ne strinja. "Vrag je vzel šalo. To so več kot Butale," je kritičen predsednik sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Peter Pišek, ki meni, da so nova pravila nedopustna in v praksi tudi neizvedljiva za številne poklice. Tudi za novinarskega. "Novinarke in novinarji težko ločimo med delom in prostim časom. Konec koncev gre za svojevrsten življenjski slog," poudarja Gašper Andrinek, predsednik Društva novinarjev Slovenije.

Zakon prinaša dodatno delo tudi v gostinstvu. "Vsak dan prinaša vsaj dodatne pol ure do uro dela, ki ga bomo verjetno opravili zvečer po zaključku. Takrat se bo tudi videlo, ali so se vsi vestno prijavili," pa pravi Vinko Rušnik iz gostilne Jurman. "Ne vem, čemu služijo dodatne evidence, dodatna birokracija. Sploh ne najdem pravih besed za take neumnosti. Gospodarstvo tega ne bo moglo sprejeti," pa dodaja Pišek.