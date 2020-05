Bo končno na voljo več dnevnih oblik varstva za starejše?

Po popravljenem razpisu bodo sofinancirali predvidoma 10 projektov vzpostavitve enot za začasne namestitve in predvidoma 20 projektov vzpostavitve enot za dnevne oblike varstva, piše na spletni strani ministrstva. Od tega predvidevajo pet projektov vzpostavitve enot za zagotavljanja začasnih namestitev v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in pet za Zahodno Slovenijo. Poleg tega predvidevajo 11 projektov za dnevne oblike varstva v Vzhodni Sloveniji ter devet v kohezijski regiji Zahodne Slovenije.

Prvotni razpis je bil objavljen v začetku marca, na podlagi vprašanj morebitnih prijaviteljev pa je bilo izkazano veliko večje zanimanje za vzpostavljanje enot za zagotavljanje dnevnih oblik varstva. Zato je ministrstvo za delo popravilo razpis, ki je bil objavljen v petek, pri čemer skupna višina razpoložljivih sredstev ostaja enaka in znaša 21,5 milijona evrov.

Razpis so spremenili tudi v primeru, ko več prijaviteljev doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog seznama prejemnikov sredstev presežena skupna razpoložljiva sredstva. Rok za oddajo vloge so podaljšali s 1. junija na 24. junij, vloge bodo odpirali 30. junija.