Bo poročilo o projektu SRIPT zapečatilo kariero ministrice?

Aleksandra Pivec sicer vztraja, da je delo za Turistično gostinsko zbornico opravila strokovno, kar da lahko dokaže z dodatnimi gradivi. Nepravilnosti pa da so se dogajale zgolj na zbornici. Pivčevo poročilo o projektu Sript bremeni, da je precej dela opravila v soavtorstvu ter da so deli njenih besedil celo prepisi iz spleta.

"Izjemno težko je razmejiti, kdo je prispeval kakšen del zaradi tega, ker gre za skupna dela, ki potekajo v koordinaciji na skupnih sestankih, kjer se vsak tudi vnese svoj delček besedila," je povedala in dodala, da je vsebino prilagodila ciljem in zahtevam razpisa ter da gre za avtorsko delo, "ki ga ne zna pripraviti vsak in se ga ne da prepisati z interneta".

Pivčeva pričakuje, da bo svojo plat zgodbe lahko pojasnila tudi Turistično gostinski zbornici Slovenije, ki še intenzivno preučuje poročilo. Zaradi afere SRIPT so se na zbornici že zgodili kadrovski pretresi. Oditi je morala tudi Klavdija Perger. Na zbornici so zato prepričani, da do podobnih dogodkov v bodoče ne bo prihajalo.

Slovenska politika tako čaka na rekacijo predsednika vlade Marjana Šarca. "Verjetno se bo odločil na osnovi razgovora. Če bomo zgubili še enega ministra oziroma ministrico, bomo sedaj že brez dveh ministrov," je povedal Matjaž Han. Poslanec SD je ob tem opozoril, da so se Šarčeva stroga merila od primera Prešiček močno zrahljala.

Jožef Hrovat (NSi) je prav tako izpostavil Šarčeve ostre kriterije, "ki smo jim rekli sendvič kriteriji". Če gre v primeru Pivčeve za neupravičeno porabo javnega denarja, pa je pred premierom preprosta odločitev, je skenil Horvat.