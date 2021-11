Svetniki potrdili sporen načrt za protipoplavno zaščito v Kostanjevici na Krki

Bo Kostanjevica na Krki dobila protipoplavno zaščito? Da občina idejni projekt nadaljuje tako, kot si ga je zamislila Direkcija RS za vode, je podprla tudi velika večina svetnikov. A predlog, ki predvideva kombinacijo nasipov, zidov in prestavljivih montažnih sten, razburja domačine, zato so se združili v civilno iniciativo. "Ne gre za spor, želimo protipoplavno zaščito, a tudi več posluha in izmenjavo mnenj," pravijo.