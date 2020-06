Bo Kranj le dobil nov avtocestni priključek Kranj sever?

"Pred nekaj dnevi smo dobili veselo novico z ministrstva za infrastrukturo, da je minister podpisal soglasje Darsu, da začne postopek pridobivanja projektne dokumentacije za nov izvoz z avtoceste Kranj sever na magistralno cesto od krožišča pri Mercatorju do Britofa," je v četrtek povedal kranjski župan Matjaž Rakovec.

Na ministrstvu za infrastrukturo so pojasnili, da je minister za infrastrukturo izdal soglasje Darsu za izvedbo storitev prostorskega načrtovanja za priključek Kranj sever v okviru letne izvedbene pogodbe za leto 2020. Kot so poudarili, to ni soglasje za začetek gradnje, temveč za začetne aktivnosti priprave strokovnih podlag za vložitev pobude za začetek prostorskega načrtovanja.

"Strokovne podlage, ki vključujejo tudi prometno študijo, bodo pokazale, ali je izgradnja priključka optimalen ukrep za pretočnost prometa in prometno varnost. V tem primeru bo pripravljena pobuda za začetek prostorskega načrtovanja priključka in predložena ministrstvu za okolje in prostor," so pojasnili na ministrstvu in dodali, da o terminskih okvirih izgradnje v tem trenutku še ne morejo govoriti, saj so postopki šele v fazi naročanja strokovnih podlag.