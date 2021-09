Bo Krško v tretjem poskusu dobilo status mestne občine?

Kot navaja poslanec Dušan Šiško, ki je tudi občinski svetnik v krškem občinskem svetu, je občina Krško po velikosti na devetem mestu med slovenskimi občinami. Ima 26.000 prebivalcev in opazen trend nadaljnjega priseljevanja.

Tudi mesto Krško kot osrednje mesto občine je geografsko, predvsem pa gospodarsko središče Posavja, v njem pa je zaposlenih največ prebivalcev te regije. Mesto je pomembno tudi v upravnem, kulturnem in drugih pogledih.

Občina Krško je bila po navedbah Šiška v preteklosti že med najbolj razvitimi občinami v Sloveniji, v zadnjem obdobju pa se hitro vrača na ta položaj. V Sloveniji in daleč naokoli tudi ni občine, ki bi imela na svojem ozemlju tri tako pomembne objekte, kot so jedrska, termo- in hidroelektrarna, meni.