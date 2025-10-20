Po stečaju delavci v podjetje vložili lastne prihranke

Podjetje M TOM v Mokronogu, kjer izdelujejo sedežne garniture, je svojo zgodbo o uspehu začelo pisati leta 2011 - leto po tem, ko je njihovo matično podjetje TOM zaradi slabega upravljanja pristalo v stečaju. Brez službe je tako ostalo 200 ljudi.
"Ko človek ostane brez službe, takrat se bolj poveže z drugimi ljudmi in takrat smo se mi uspeli povezati med sabo določeni somišljeniki in smo rekli: Zakaj ne bi mi s podjetjem nadaljevali," zgodbo opisuje direktor in solastnik podjetja M TOM Damjan Burger.
Vložili so lastne prihranke in se zavezali k delavskemu solastništvu in skupnemu upravljanju. Začetki niso bili lahki. "Zdaj, ko pogledam nazaj, leta kar hitro tečejo, smo bili kar pogumni," se spominja šivilja in solastnica podjetja. "Takrat smo morali mi vzeti kredite, zastaviti hiše in tako naprej. Ampak to nas ni oviralo, ker smo imeli fokus in smo vedeli, kaj hočemo in smo vedeli, da to bo šlo in danes smo tukaj, kjer smo," še pojasnjuje Burger.
Trenutno podjetje šteje 19 zaposlenih, med njimi je osem lastnikov podjetja. Način dela pa drugačen kot pred 14 leti, ko je bilo njihovo podjetje v tujih rokah. "Več se pogovarjamo, sodelujemo, ni nekega strahu pred nadrejenimi. Drugače je. Bolj kot ena družina, lahko rečem," vzdušje v podjetju opisuje zaposlena.
Hkrati imajo več raznolikega dela - krijejo si namreč hrbet, pravijo, takrat in kjer je to potrebno. "Tapetništvo je na prvem mestu, včasih pomagam prodajati sedežne garniture, mogoče kakšen razvoz kdaj naredim ali pa pomagam naložiti kombi, pomagam pakirati," o delovnih obveznostih pravi tapetnik in solastnik Gregor Povše.
100-odstotni lastniki
Objekt so lansko leto odplačali, danes so tako 100-odstotni lastniki, brez hipotek in kreditov. Kljub temu se srečujejo z izzivi. Prodaja trenutno ni tako dobra, kot bi si želeli. "Po drugi strani pa stroški naraščajo, zadnji dve leti zelo, in to pač ni pisano gospodarstvu na kožo. In pač moraš iskati rezerve, jih iščeš, da se sam odpoveduješ," pojasnjuje Burger, ki opozarja, da mora imeti vlada v primeru sprejetja predloga zakona o lastniški zadrugi delavcev pripravljene tudi odgovore na vprašanja o takšnih tveganjih.
Predlog zakona sicer naslavlja še vprašanje lastniških nasledstev. Več kot dve tretjini podjetij, katerih lastniki so starejši od 65 let, namreč nima pripravljenega načrta za prenos lastništva, kažejo analize.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.