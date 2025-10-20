Po stečaju delavci v podjetje vložili lastne prihranke

Podjetje M TOM v Mokronogu, kjer izdelujejo sedežne garniture, je svojo zgodbo o uspehu začelo pisati leta 2011 - leto po tem, ko je njihovo matično podjetje TOM zaradi slabega upravljanja pristalo v stečaju. Brez službe je tako ostalo 200 ljudi.

"Ko človek ostane brez službe, takrat se bolj poveže z drugimi ljudmi in takrat smo se mi uspeli povezati med sabo določeni somišljeniki in smo rekli: Zakaj ne bi mi s podjetjem nadaljevali," zgodbo opisuje direktor in solastnik podjetja M TOM Damjan Burger.

Vložili so lastne prihranke in se zavezali k delavskemu solastništvu in skupnemu upravljanju. Začetki niso bili lahki. "Zdaj, ko pogledam nazaj, leta kar hitro tečejo, smo bili kar pogumni," se spominja šivilja in solastnica podjetja. "Takrat smo morali mi vzeti kredite, zastaviti hiše in tako naprej. Ampak to nas ni oviralo, ker smo imeli fokus in smo vedeli, kaj hočemo in smo vedeli, da to bo šlo in danes smo tukaj, kjer smo," še pojasnjuje Burger.