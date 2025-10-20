Svetli način
Po stečaju delavci v podjetje vložili lastne prihranke

Mokronog, 20. 10. 2025 19.03 | Posodobljeno pred 32 minutami

Danica Jovanović
Bo lastništvo podjetij pristalo v rokah zaposlenih? K temu cilju stremi predlog zakona o lastniški zadrugi delavcev, ki ga bodo, kot kaže, poslanci sprejeli še ta teden. S prenašanjem lastništva naj bi bili delavci bolje motivirani, prav tako pa bi krepili stabilnost podjetij v lokalnem okolju - podjetij si namreč ne bi lastil tuji kapital. Vladni predlog je med drugim namenjen družinskim podjetjem, ki se spopadajo s težavami zaradi nasledstva. Pri nas je sicer že zdaj približno 15 bolj znanih podjetij z notranjim lastništvom, sami smo obiskali enega izmed njih - podjetje M TOM v Mokronogu in preverili, kakšne so prednosti tovrstnega poslovnega modela.

Podjetje M TOM v Mokronogu, kjer izdelujejo sedežne garniture, je svojo zgodbo o uspehu začelo pisati leta 2011 - leto po tem, ko je njihovo matično podjetje TOM zaradi slabega upravljanja pristalo v stečaju. Brez službe je tako ostalo 200 ljudi.

"Ko človek ostane brez službe, takrat se bolj poveže z drugimi ljudmi in takrat smo se mi uspeli povezati med sabo določeni somišljeniki in smo rekli: Zakaj ne bi mi s podjetjem nadaljevali," zgodbo opisuje direktor in solastnik podjetja M TOM Damjan Burger.

Vložili so lastne prihranke in se zavezali k delavskemu solastništvu in skupnemu upravljanju. Začetki niso bili lahki. "Zdaj, ko pogledam nazaj, leta kar hitro tečejo, smo bili kar pogumni," se spominja šivilja in solastnica podjetja. "Takrat smo morali mi vzeti kredite, zastaviti hiše in tako naprej. Ampak to nas ni oviralo, ker smo imeli fokus in smo vedeli, kaj hočemo in smo vedeli, da to bo šlo in danes smo tukaj, kjer smo," še pojasnjuje Burger.

Trenutno podjetje šteje 19 zaposlenih, med njimi je osem lastnikov podjetja.
Trenutno podjetje šteje 19 zaposlenih, med njimi je osem lastnikov podjetja. FOTO: Svet na Kanalu A

Trenutno podjetje šteje 19 zaposlenih, med njimi je osem lastnikov podjetja. Način dela pa drugačen kot pred 14 leti, ko je bilo njihovo podjetje v tujih rokah. "Več se pogovarjamo, sodelujemo, ni nekega strahu pred nadrejenimi. Drugače je. Bolj kot ena družina, lahko rečem," vzdušje v podjetju opisuje zaposlena.

Hkrati imajo več raznolikega dela - krijejo si namreč hrbet, pravijo, takrat in kjer je to potrebno. "Tapetništvo je na prvem mestu, včasih pomagam prodajati sedežne garniture, mogoče kakšen razvoz kdaj naredim ali pa pomagam naložiti kombi, pomagam pakirati," o delovnih obveznostih pravi tapetnik in solastnik Gregor Povše.

100-odstotni lastniki

Objekt so lansko leto odplačali, danes so tako 100-odstotni lastniki, brez hipotek in kreditov. Kljub temu se srečujejo z izzivi. Prodaja trenutno ni tako dobra, kot bi si želeli. "Po drugi strani pa stroški naraščajo, zadnji dve leti zelo, in to pač ni pisano gospodarstvu na kožo. In pač moraš iskati rezerve, jih iščeš, da se sam odpoveduješ," pojasnjuje Burger, ki opozarja, da mora imeti vlada v primeru sprejetja predloga zakona o lastniški zadrugi delavcev pripravljene tudi odgovore na vprašanja o takšnih tveganjih.

Predlog zakona sicer naslavlja še vprašanje lastniških nasledstev. Več kot dve tretjini podjetij, katerih lastniki so starejši od 65 let, namreč nima pripravljenega načrta za prenos lastništva, kažejo analize.

zadruge lastništvo zaposleni zakon
KOMENTARJI (40)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
20. 10. 2025 20.39
+4
V članku piše da odkar je Golob jim gre slabo. Golob preveč pobere.
ODGOVORI
7 3
jank
20. 10. 2025 20.47
Penzič, ki pisari in pametuje. Ali si kdaj vodil firmo? Ali si kdaj imel na skrbi, da zagotoviš sredstva za plače, davke, prispevke, osnovna sredstva, material, energijo, prostor...?
ODGOVORI
0 0
jank
20. 10. 2025 20.38
+3
To je odlična rešitev. Iz lastnih izkušenj vam lahko zagotovim, da se solastništvo zelo dobro obnese. Je imenitna rešitev za firme, katerih lastniki odhajajo v pokoj in nimajo naslednika. Prehod firme v lastništvo zaposlenih omogoča obstoj firme, delavcem pa ostajajo delavna mesta. Teh primerov je precej v ZDA in VB.
ODGOVORI
5 2
Prototip
20. 10. 2025 20.44
+3
Slovenija potrebuje še nazaj uvesti SDK,takrat se je vedelo za vsak državni dinar,kam gre,,,,SDK je bila finančni policaj takratnega časa. Ukinili so jo pa zato, da se je dalo preusmirjati denarne tokove podjetij v novonastala bypass podjetja, s pomočjo katerih so potem lastninili, v naprej namerno uničena podjetja. Dobršen del denarja pa tudi speljali na svoje privatne račune. Ja, svinarijo zganjajo že 30 let.
ODGOVORI
3 0
CabezaDeTopo
20. 10. 2025 20.48
Ne. Naročila omogočajo obstoj podjetja in teh ni.
ODGOVORI
0 0
proofreader
20. 10. 2025 20.34
-1
Prihodki vsako leto nižji. Dobiček tudi pada. Število zaposlenih pada. Ne vem, če je to spodbudno.
ODGOVORI
6 7
Prototip
20. 10. 2025 20.37
+2
A če firmo vodi požrten kapitalist in vse za goni,je pa sprejemljivo?
ODGOVORI
6 4
proofreader
20. 10. 2025 20.32
-1
Torej bo javni sektor odkupil državne ustanove, sedaj ko gre vse navzdol?
ODGOVORI
4 5
proofreader
20. 10. 2025 20.31
-2
Še vračamo v socializem? Si delavci res želijo prevzeti odgovornost za poslovanje podjetja?
ODGOVORI
7 9
galeon
20. 10. 2025 20.34
+1
V socializmu so bile tovarne v državni lasti. Ta zdaj pa je v privatni.
ODGOVORI
3 2
proofreader
20. 10. 2025 20.37
+2
A niso delavci podjetij prevzeli v upravljanje? Tako piše na tabli na vhodu.
ODGOVORI
4 2
jank
20. 10. 2025 20.44
+0
So, pa so jim vse pobrali, brez, da bi jih kdo kaj vprašal.
ODGOVORI
1 1
Fargo
20. 10. 2025 20.31
+10
Imamo njihovo usnjeno sedežno Florjan prib. 10 let, zelo zadovoljni, še vedno je sedišče kompaktno, enostavna za čiščenje
ODGOVORI
10 0
iziizi
20. 10. 2025 20.22
+11
BRAVO ZA POGUM ČESTITAM IN ČIM VEČ POSLOVNE SREĆE JIM ŽELIM
ODGOVORI
11 0
štajerc65
20. 10. 2025 20.21
+3
Se mi zdi da se je PV Golob malo preuranil s to obvezno božičnico da bi nabiral volilne točke. V kakih farmacevtskih podjetjih, pa zavarovalnicah pa JU kjer je denar iz proračuna bi to mogoče šlo, v obremenjenem gospodarstvu z državnimi davki pa bolj težko. To je moje. mnenje.
ODGOVORI
8 5
jank
20. 10. 2025 20.30
+2
Ne samo, da je to mnenje sramotno, kaj ima s to temo???
ODGOVORI
5 3
NeXadileC
20. 10. 2025 20.17
-4
Bedastih je vedno dovolj na voljo.
ODGOVORI
3 7
PomisliNaSonce
20. 10. 2025 20.13
-3
Tako najboljš ja da šw plače nazaj vložijo...to bo to :)
ODGOVORI
3 6
janez653
20. 10. 2025 20.12
+1
Ce bodo delavci lastniki naj krijejo tudi ko bo firma delala minus
ODGOVORI
5 4
Ursooo
20. 10. 2025 20.17
+6
Delavci vedno krijejo minus. Vse minuse vrlih menađerjev vrlih bank in ogromnih gradbenih konglomeratov so krili delavci dvojno. Najprej s svojimi plačami potem pa še preko davkov.
ODGOVORI
9 3
kr en 123
20. 10. 2025 20.12
+4
Včasih so delavci ostali brez službe... po novem bi pa lahko ostali brez službe in hiše... hehe
ODGOVORI
7 3
PoldeVeliki
20. 10. 2025 20.11
+2
Bodo dobili Golobovo božičnico ?
ODGOVORI
5 3
štajerc65
20. 10. 2025 20.10
+3
A obvezna božičnica v tej firmi bo Gospod Golob?
ODGOVORI
6 3
Ursooo
20. 10. 2025 20.17
+0
Firma ki ne zmore 600 EUR božičnice, oz. jo bo to pokopalo, bi propadla tako ali tako.
ODGOVORI
6 6
jedupančpil
20. 10. 2025 20.19
+3
jo imajo vsako leto
ODGOVORI
4 1
jedupančpil
20. 10. 2025 20.20
+0
Urkooo ... ja in ne ! ko bo naslednje leto konzerva rib drazja in ciscenje tvojega cliota drazje , se ne oglasaj :)
ODGOVORI
3 3
Prototip
20. 10. 2025 20.00
+12
Imam njihovo sedežno,vrhunska kvaliteta,pa tudi poceni ni bila,firma zgleda ok,kako pa se jo vodi,pa nimam pojma...
ODGOVORI
12 0
galeon
20. 10. 2025 20.07
-8
Predragi in škatlasto.
ODGOVORI
3 11
jedupančpil
20. 10. 2025 20.21
+5
ja pa kupuj vidaksl pa je... sekret
ODGOVORI
5 0
optimistikus
20. 10. 2025 19.58
+11
Pa smo tam kjer smo bili, fabrike v roke delavcev, saj vsako podjetje tudi delavci zgradijo, tajkuni pa so jih pokradli, tako opevan kapitalizem ki so si ga eni želeli le ni tako dobra zadeva
ODGOVORI
14 3
but_the_ppl_are_retarded
20. 10. 2025 20.02
+9
Manjka opcija stadiona po kitajskem zgledu.
ODGOVORI
10 1
Prototip
20. 10. 2025 20.07
+12
Pejte v helios pogledat,več direktorjev ,kot delavcev,,,kot kobilice,ko opustošijo,gredo pa v novo firmo....
ODGOVORI
12 0
Gutenberg
20. 10. 2025 20.18
+6
Ja, problem so tajkuni, ki so poceni dobili državne firme, jih izčrpali, prodali nepremičnine in odšli.
ODGOVORI
6 0
galeon
20. 10. 2025 19.57
-7
Životarjo tako kot so prej.
ODGOVORI
1 8
jedupančpil
20. 10. 2025 20.22
+3
a gre socialkar
ODGOVORI
5 2
Killing of Hind Rajab
20. 10. 2025 19.56
+9
prava pot...nazaj v socializem in družbeno lastnino...delali bodo zase in ne za tujce ali domačega " menedžerja"...Čestitke.
ODGOVORI
15 6
but_the_ppl_are_retarded
20. 10. 2025 20.04
+0
Vedno posli prerastejo in "potrebujejo" kakega, Ivana, Zorana, Boška...
ODGOVORI
2 2
galeon
20. 10. 2025 20.06
+3
Maš pa zgrešene poglede. To podjetje je sedaj v privatnih rokah. Družbena podjetja nekoč so bila pa v državnih.
ODGOVORI
5 2
