Bo Leben ključni akter pri prenovi Plečnikovega stadiona?

Pol leta po odstopu s položaja okoljskega ministra, je Jure Leben prevzel vodenje projekta Bežigrajski športni park, ki ga na Plečnikovem stadionu že desetletje poskuša zgraditi Joc Pečečnik , piše današnje Delo."K sodelovanju me je po mojem odstopu z ministrske funkcije povabil investitor Joc Pečečnik. Projekt z dolgo brado, kakršno ima Bežigrajski športni park, je potreboval človeka, ki bi z znanjem in izkušnjami projekt potisnil naprej. Začeti obnovo Plečnikovega stadiona je moj karierni izziv," je za omenjeni časnik povedal Leben in dodal, da bdi nad vsemi postopki, prevzel pa je tudi vodenje celotnega projekta.

Kot je znano, se projekt Bežigrajski športni park vleče kot jara kača, eden ključnih akterjev v tej sagi pa je tudi okoljsko ministrstvo. Pečečnik si je namreč več let prizadeval dobiti okoljevarstveno soglasje za projekt, konec lanskega leta pa je na ministrstvo za okolje oddal vlogo za integralno gradbeno dovoljenje. Tega dovoljuje lani uveljavljena nova gradbena zakonodaja in združuje dva postopka, in sicer pridobivanje okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja.

"Postopek poteka in upam, da bo kmalu zaključen," je za časnik dejal Leben in dodal, da je ključnega pomena sodelovanje z vsemi, ki sodelujejo v integralnem postopku."Pomanjkanje informiranja med vključenimi je glavna težava zamud in nerealizacije projekta vsa ta leta." Vlogo za gradbeno dovoljenje je investitor dopolnil maja lani, rok za izdajo pa je pet mesecev, brez vključenega časa za pridobivanje mnenj in javno razpravo.

Zgodba o prenovi stadiona se vleče že 12 let

Zgodba projekta BŠP oziroma prenove stadiona arhitekta Jožeta Plečnika se sicer vleče že od leta 2007, ko je Pečečnikova družba GSA v partnerstvu z Molom in OKS ustanovila gospodarsko družbo BŠP, ki je pripravila skupni projekt prenove Plečnikovega stadiona.

Januarja 2008 je družba stadion zaprla, leta 2009 pa je bil za projekt prenove stadiona na natečaju izbran berlinski biro GMP. Kulturnovarstveno soglasje je pravnomočno od marca 2011.