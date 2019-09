Bo Lenarčiču pripadlo področje pomorstva in ribištva?

Janez Lenarčič je uradni pogovor z novo predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen opravil v petek. Po srečanju je v pisni izjavi sporočil le: "Veseli me, da je novoizvoljena predsednica komisije potrdila uvrstitev moje kandidature na seznam bodočega kolegija komisark in komisarjev. Nemudoma po objavi njenega predloga se bom temeljito posvetil pripravam na predstavitev v pristojnem odboru Evropskega parlamenta."

Ugibanj je bilo v preteklih dneh sicer veliko. Omenjali so se mednarodno sodelovanje in razvoj, humanitarna pomoč, pravosodje in tudi širitev, ki jo je že pred časom izpostavil tudi premier Marjan Šarec. Ta naj bi po omenjenem seznamu zdaj pripadla Hrvaški.

Lenarčič pa je v pogovoru s slovenskimi dopisniki v Bruslju julija med zanimivimi resorji izpostavil raziskave, okolje, regionalno politiko, digitalizacijo, širitev in mednarodno sodelovanje.

Von der Leynova bo torej svojo ekipo predstavila v torek. Pričakujejo se spremembe v arhitekturi komisije. Ključni vlogi bosta poleg predsednice kot glavna podpredsednika igrala socialdemokrat Frans Timmermans in liberalkaMargrethe Vestager. Sledijo zaslišanja pred pristojnimi odbori Evropskega parlamenta, ki so načrtovana od 30. septembra do 8. oktobra. Evropski parlament naj bi o celotni novi komisiji glasoval na plenarnem zasedanju, ki bo od 21. do 24. oktobra. Nova komisija naj bi začela delati 1. novembra.

Lenarčič, ki je sedaj slovenski veleposlanik pri EU, je sicer po navedbah stalnega predstavništva že 23. julija na vodstvo ministrstva za zunanje zadeve naslovil nujno prošnjo za čimprejšnji začetek postopka njegovega odpoklica in za imenovanje njegove naslednice oziroma naslednika. Veleposlanike namreč odpokliče predsednik republike na predlog vlade.

Izbira Lenarčičevega naslednika je pod drobnogledom javnosti, saj bo Slovenija v drugi polovici leta 2021 drugič predsedovala Svetu EU.

Evropski parlament lahko sicer na glasovanju na plenarnem zasedanju zavrne le celotno ekipo, ne posameznega kandidata. A če po zaslišanjih s kom ni zadovoljen, šef komisarske ekipe raje zamenja šibki člen, kot da bi tvegal strmoglavljenje celotne ekipe.

Pred petimi leti izpita pred parlamentarnim odborom ni opravila zgolj slovenska komisarka kandidatka Alenka Bratušek, ki je nato sama odstopila od kandidature, slovenska vlada pa je predlagala novo kandidatko, Violeto Bulc.

Zamisel o zaslišanjih je zrasla iz kritik ureditve, po kateri so evropski komisarji imenovani, ne izvoljeni, in prizadevanj po čim močnejšem vplivu Evropskega parlamenta v tem procesu.