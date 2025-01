Bo leto 2025 prelomno? Seveda bo!

In še je treba dodati, da so Netanjahuja izvolili volilci v Izraelu, torej ljudje, kot smo vsi, običajni delovni ljudje, očetje, matere, bratje, sestre. In veliko teh ljudi je prepričanih, da so Palestinci neka druga, manjvredna vrsta do katere ne čutijo ničesar drugega kot prezir in sovraštvo. Saj ta spopad ni prišel iz nič in nenadoma. Je le končna kaplja neskončnih let zatiranj in trpljenja. Koliko vemo o tem? Koliko nas je to zanimalo? Denimo, da Izrael že dolga leta palestinska ozemlja uporablja med drugim kot odlagališče vseh najbolj nevarnih, toksičnih odpadkov, ki uničujejo zemljo, pitno vodo. Gre samo za obrobno opazko.

To, da so izraelski navijači vzklikali, med drugim, da v Palestini ni več šol, saj tam kmalu ne bo več otrok, se nekako v teh poročilih izgubi. Ampak, ko gre za zadeve kot je genocid v Gazi ne smemo pozabiti, vedno znova, tega, kar je o zločincih in zlu napisala Hannah Arendt . Nikoli ne gre le za zlobne posameznike, nekakšne norce, psihopate. Nenazadnje, eden izmed razlogov, ki žene Netanjahuja je čisto preprosti pohlep in bojazen da bi moral zaradi korupcijskih dejanj odgovarjati pred sodiščem.

Tako kot nasploh okolje, podnebje vedno bolj postaja obrobna opazka.

Morda, poudarjam morda, se bo res zgodilo, to kar napovedujejo tisti, ki se profesionalno ukvarjajo s tem, da bo letošnje leto pomenilo nekakšen vrh izpustov, potem pa naj bi šlo dol, torej naj bi se počasi začeli zmanjševati, da bi v prihodnosti, ki pa je zelo blizu, dosegli še tiste znosne številke, po katerih bo, spet morda, vsaj del sveta še lahko kolikor toliko normalno živel. Ker trenutno stanje je, da ne dolgočasim z natančnimi številkami, ampak splošno ugotovitvijo, katastrofalno. Še nikoli ni bila poraba fosilnih goriv tako velika. Res je, da rastejo tudi vlaganja v sončno, vetrno energijo in, spet morda, se lahko zgodi, da kapital ugotovi, da se mu to splača in bi to pomenilo nekakšno pot ven.

Na lanskem svetovnem vrhu v Bakuju je bil splošen vtis, da večine trenutnih voditeljev ta tema ne briga kaj dosti. Našega premiera denimo ni bilo tam.

Pa je vendarle bil vrh o temi, ki domnevno zanima vse, na sporedu so bile namreč finance. Koliko naj bi dobile najbolj ranljive države? Pozor tudi na semantiko, uporabo besed. Zdaj te države, gre za okoli 140 držav, niso več revne ampak ranljive. V Bakuju so bili predstavniki številnih držav, državic bolje, ki bodo kratkomalo izginile, saj jih bo preplavilo morje. Njihove predstavnke si lahko prepoznal po tradiconalnih pisanih oblačilih. Prišli so z zahtevo za več kot tisoč milijard letne pomoči, iztržili so nekaj sto milijard, pa še to je vprašanje, koliko bodo v resnici dobili. Ob tem pa so vsi poudarjali, da ta denar ni miloščina ampak nujna pomoč, ki bo na koncu koristila vsem.

In še na kratko o semantiki oziroma o temi, kjer se združijo tako nenavadni zavezniki kot so Saudova Arabija, Vatikan in Rusija. Pomembna zadeva v Bakuju je bila tudi, kako v dokumentih govoriti o spolu, v angleščini sta namreč dve možnosti, gender in sex. Šlo je za dokumente v katerih naj bi prepoznali veliko vlogo žensk, ki posebej v ranljivih državah predvsem nosijo breme podnebnih sprememb. V resnici je šlo - na koncu za korak nazaj pri pravicah žensk. Ki, mimogrede, so tudi samo še opazka. Živimo v svetu, kjer lahko opazujemo Gilead na delu, Afganistan, pa se mednarodna skupnost niti ne zgane.

Če v Bakuju velikih imen ni bilo pa so vsi prišli na zasedanje najbogatejših 20, vsi razen Putina, ki se je morda bal aretacije. Srečanje je bilo v Braziliji, brazilski predsednik Lula pa je v tej skupini kot nekakšna pravljična dobra vila. Nekdanji sindikalni borec, ki se zdaj zavzema za manj izsekavanja, pa obdavčitev najbogatejših. Letos bo podnebni vrh prav v Braziliji in samo držimo lahko pesti, da bo Lula zdržal do takrat. Zdravstveno in sicer.