Bo letos na ljubljanskem maratonu padel Guinnessov rekord?

Rekordno število tekačev in tekačic, nov Guinnessov rekord. Vse to naj bi letos prinesel Ljubljanski maraton. Še en mesec nas loči do največje tekaške prireditve pri nas, organizatorji se intenzivno pripravljajo, da bo v nedeljo, 19. oktobra vse teklo gladko. Prijave na maraton so še odprte, pa je že zdaj prijavljenih rekordnih, več kot 17 tisoč tekačic in tekačev, številke so rekordne pri maratonski 42 kilometrski preizkušnji in pri številu tujih tekačev. So se letos trase spremenile in kakšen Guinnessov rekord naj bi padel na maratonu?