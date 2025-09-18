Svetli način
Slovenija

Bo letos na ljubljanskem maratonu padel Guinnessov rekord?

Ljubljana, 18. 09. 2025 20.37 | Posodobljeno pred 1 uro

Tanja Volmut
Rekordno število tekačev in tekačic, nov Guinnessov rekord. Vse to naj bi letos prinesel Ljubljanski maraton. Še en mesec nas loči do največje tekaške prireditve pri nas, organizatorji se intenzivno pripravljajo, da bo v nedeljo, 19. oktobra vse teklo gladko. Prijave na maraton so še odprte, pa je že zdaj prijavljenih rekordnih, več kot 17 tisoč tekačic in tekačev, številke so rekordne pri maratonski 42 kilometrski preizkušnji in pri številu tujih tekačev. So se letos trase spremenile in kakšen Guinnessov rekord naj bi padel na maratonu?

ljubljanski maraton tek šport guinnessov rekord
Ankarančani na nogah: Dovolj imamo hrupa iz koprskega pristanišča!

KOMENTARJI (3)

inpivoveritas
18. 09. 2025 21.50
+1
A ni bil rekord 24 tisoč tekačev že 2015 Kako bo padel potem rekord? Če jih je zdej komaj 17 tisoč?
ODGOVORI
1 0
Oliguma
18. 09. 2025 21.41
+1
Moraš biti konkretno čez les..da daš 100€ z bencinom vred..da greš nabijat.. po asfaltu po smrdljivi Ljubljani.. ni dobro za sklepe ter pljuča..zoki ma vas rad..tudi tle stisne € za v svojo malho.
ODGOVORI
1 0
graf
18. 09. 2025 21.21
ne hvala , lahko tečem brez da bi zato vplačal 75€ ...
ODGOVORI
0 0
