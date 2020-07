Bo letošnje poletje prvo po letu 1997, ki bo minilo brez vročinskih valov?

Če smo se v preteklih letih navadili, da smo imeli poleti več izrazitih in dolgotrajnih vročinskih valov, pa je letošnje poletje drugačno, saj več kot nekaj dni trajajočega suhega in vročega vremena še nismo imeli. Letošnje poletje v tem pogledu bolj spominja na poletja pred 20 in več leti, ko so bili vročinski valovi redki, kar nekaj let je minilo celo povsem brez njih. In kako kaže v drugi polovici poletja? Do konca julija bo vreme podobno, torej brez vročinskih valov. Če se bodo uresničile tudi dolgoročne napovedi, bi lahko bilo letošnje poletje prvo po več kot dvajsetih letih brez enega samega vročinskega vala.

Za letošnje poletje je značilno hitro menjavanje med zelo toplimi in občutno hladnejšimi dnevi. Tako na vsakih nekaj dni pride fronta s padavinami, ki osveži ozračje, zato letošnje poletje marsikoga bolj spominja na april. Takšna poletja so bila sicer značilna za obdobje pred letom 2000, kasneje pa so postala občutno bolj vroča in suha. Ker smo se v zadnjih dvajsetih letih že toliko navadili na vročino, se nam temperature, ki so bile včasih povsem običajne, zdijo prenizke.

icon-expand Letošnje poletje spominja na poletja pred 30 in več leti. FOTO: Egon Cokan

V prvi polovici letošnjega meteorološkega poletja smo v večjem delu Slovenije imeli med 5 in 8 dni s temperaturo nad 30 stopinj Celzija, kar je trikrat manj kot lansko leto, ko je vročina pritisnila že na začetku junija. Zelo vročih dni letos še ni bilo. Povsem drugače je bilo v preteklih letih, ko smo imeli več dolgotrajnih in izrazitih vročinskih valov s temperaturami nad 35 ali celo do 40 stopinj Celzija. Spodnji graf prikazuje število vročinskih valov v obdobju 1950-2019 in njihovo trajanje. Kot lahko razberemo, je vsako poletje v zadnjih dvajsetih letih prineslo vsaj en vročinski val. V rekordno vročem letu 2003 smo imeli celo osem vročinskih valov, medtem ko jih je bilo lani v večjem delu Slovenije med tri in pet, na Primorskem sedem. Zadnje poletje, ki je pri nas minilo brez enega samega vročinskega vala, je bilo poletje 1997. Letos smo na dobri poti, da se to po 23 letih spet zgodi.

icon-expand Število vročinskih valov in njihova največja dolžina v obdobju 1950–2019 FOTO: Arso

Kakšna je vremenska napoved za prihodnje dni? Po včerajšnjem prehodu hladne fronte na vreme pri nas vpliva višinska kaplja hladnega zraka, ki se nahaja nad Balkanom. Naši kraji so na njenem robu, kjer je običajno vreme najslabše. Po delno jasnem začetku sobote se bo oblačnost od severa postopno zgostila. Začele bodo nastajati manjše krajevne padavine, katerih težišče bo sprva nad Koroško in Štajersko, pozno popoldne pa se bo preselilo nad jugovzhodno Slovenijo. Nastane lahko tudi kakšna manjša nevihta. Temperature bodo bolj kot na poletje spominjale na pomlad. Ob šibkem severnem vetru pričakujemo od 20 do 22 stopinj Celzija. V višje ležečih krajih bo le okoli 17 stopinj Celzija. Na Primorskem, kjer bo še pihala šibka burja, pa se bo pred pooblačitvijo ogrelo do 25 stopinj Celzija.

Opozorilo velja za vse, ki danes načrtujete obisk gora. Po najvišjih vrhovih Julijskih Alp in Kamniško Savinjskih Alp se bodo namreč sredi dneva in popoldne pojavljale snežne plohe, ob katerih lahko zapade nekaj centimetrov snega. Severni veter, ki bo dopoldne šibak, se bo popoldne krepil in bo na izpostavljenih mestih presegal hitrost 50 kilometrov na uro.

Jutri se bo hladen višinski zrak umikal proti vzhodu, zato bo ozračje nekoliko bolj stabilno. Zjutraj in dopoldne bo marsikje še oblačno, popoldne pa se bo počasi jasnilo. Nekaj ploh bo nastalo le nad hribovitimi predeli. Nov teden se bo začel s soncem. Ob pomoči šibkega jugozahodnega vetra se bodo temperature marsikje približale 30 stopinjam Celzija. Popoldne in zvečer bo v gorskem svetu nastalo nekaj vročinskih neviht. Večji del torka bo še sončen in vroč, proti večeru pa bomo čutili vpliv nove vremenske motnje, zato bo vreme v nadaljevanju tedna spet bolj spremenljivo, temperature pa nekoliko nižje. Kaj se dogaja z globalnim segrevanjem? Slovenskega povprečja ne smemo enačiti z globalnim povprečjem. Na svetu imamo namreč tako območja, ki so hladnejša od povprečja, kot tudi območja, ki so občutno toplejša. Ker slednja močno prevladujejo, se je junij na globalni ravni spet uvrstil med najtoplejše do zdaj, in sicer na tretje mesto.

Izjemne razmere imajo letos v Sibiriji, kjer so bili pretekli tedni za kar 10 stopinj Celzija toplejši od povprečja. Celo v krajih znotraj polarnega kroga so temperature presegale 35 stopinj Celzija, kar se ni zgodilo še nikoli v zgodovini meteoroloških meritev. V Verhojansku so 21. junija izmerili celo 38 stopinj Celzija.