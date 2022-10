Bo Ljubljana prepovedala film, ki zanika genocid v Srebrenici?

Matere Srebrenice so ljubljanskega župana Zorana Jankovića in zunanjo ministrico Tanjo Fajon javno pozvale, naj tudi Ljubljana prepove predvajanje filma "Republika Srbska: Boj za svobodo", ker zanika genocid v Srebrenici. Peticijo za zaustavitev premiere kontroverznega dokumentarca srbsko-kanadskega režiserja Borisa Malagurskega v evropskih mestih je podpisalo že skoraj 25.000 ljudi. Med mesti, ki so premiero že odpovedala, so Bruselj, München, Salzburg, Celovec, Bern, Rotterdam in Beljak.

"Pozivamo našo drago prijateljico Tanjo Fajon in cenjenega ljubljanskega župana Zorana Jankovića, naj ne dovolita predvajanja filma o zanikanju genocida v Srebrenici. Slovenija je občutila, kaj pomeni agresija, naši sosedje vedo, kakšno kalvarijo smo doživeli med agresijo," so pozvale Matere Srebrenice.

Na odziv Tanje Fajon in Zorana Jankovića še čakamo. Še pred tem so Matere Srebrenice enak poziv naslovile na visokega predstavnika v BiH Christiana Schmidta. "To je idealna priložnost, da gospod Schmidt dokaže, da ni prišel sem izpolnjevat želja ene stranke in njenega vodje. Matere Srebrenice bodo sprožile vse mehanizme za zaustavitev širjenja fašizma in sovraštva, po čemer je avtor filma znan tudi v Črni gori," so še dodale. Tožilstvo in sodišče BiH so pozvale, naj zoper Malagurskega vložita obtožnico. "Kršitev zakona o zanikanju genocida je treba sankcionirati, norčevanja iz žrtev ne bomo dovolili," so zapisale.

icon-expand Matere Srebrenice FOTO: AP

Županja Sarajeva uspela s pozivom v Salzburgu Prizadevanjem za prepoved predvajanja omenjenega filma se je pridružila tudi Benjamina Karić, županja Sarajeva, ki je enak poziv naslovila na župana Salzburga Haralda Preunerja. Tam naj bi se 31. oktobra odvila premiera. "Preprečite propagando, ki napačno interpretira dejstva in poveličuje ideologije, ki so vodile v razpad držav, genocid in hude zločine. Vsak od nas ima odgovornost do resnice in pravice. Prepričana sem, da boste v tem primeru ravnali konkretno in po svoji vesti," je zapisala, Preuner pa jo je pri tem včeraj tudi uslišal – premiero filma so odpovedali.

'Film izenačuje žrtve genocida in zločince' Premiero filma v Nemčiji, Švici, Avstriji, Belgiji in na Nizozemskem s peticijo poskuša preprečiti tudi Kanadski inštitut za raziskovanje genocida (IGK). Kot so zapisali, je načrtovana projekcija filma "velika napaka", saj poskuša vsebina filma izenačiti žrtve genocida z zločinci s pomočjo prirejanja zgodovinskih, znanstvenih in sodnih dejstev o genocidu v BiH. Napovednik filma, ki je bil prikazan, po njihovem mnenju poveličuje ustanovitev entitete Republike Srbske med agresijo v BIH, ki je potekala od 1992 do 1995. "Avtor filma javno zanika genocid in ne spoštuje mednarodnega prava, mednarodnega sodišča in Združenih narodov." Peticijo je podpisalo že skoraj 25.000 ljudi. Malagurski: Filma niso še niti videli Boris Malagurski, ki je delal kot urednik in voditelj več televizijskih oddaj ter dopisnik kanala RT, je v odzivu na Twitterju zapisal, da so najglasnejši nasprotniki filma tisti, ki ga sploh niso videli. "Zakaj se nekateri ljudje na slepo lotevajo kampanje za prepoved filma zaradi domnevnih trditev, ki jih v njem preprosto ni?" je vprašal. Po poročanju medijev je Banjaluka, kjer je bila 1. oktobra tudi svetovna premiera, podprla produkcijo filma s 30.000 markami (15.000 evri), preostala sredstva pa so pridobili z donacijami.

Mesta, ki so film že prepovedala Sporni film naj bi po napovedih predvajali v Luzernu, Bruslju, Luksemburgu, Salzburgu, Linzu, na Dunaju, v Gradcu, Celovcu, Beljaku, Ljubljani, Vicenzi, Københavnu, Malmu, Halmstadu, Helsingborgu, Stockholmu, Göteborgu in več mestih v Srbiji. A številna mesta so film že prepovedala. Seznam teh je na svojem Twitter profilu delil direktor spominskega centra Srebrenica Emir Suljagić. Med njimi so Stuttgart, Düsseldorf, München, Offenbach, Salzburg, Celovec, Bern, Bruselj, Antwerpen, Rotterdam in Beljak.

