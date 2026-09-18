Slovenija
Bo Ljubljana spet dobila tramvaj? In ali si ga lahko privošči?
Bo Ljubljana po več kot petih desetletjih spet dobila tramvaj? Pobudniki peticije Ljubljana za tramvaj namreč pravijo, da je čas, da mesto dobi sodoben tirni javni prevoz, predlagajo tudi že prve povezave. Pa bi si mesto takšen projekt sploh lahko privoščilo? In kaj o vrnitvi tramvaja pravijo Ljubljančani?
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.