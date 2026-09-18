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Slovenija

Bo Ljubljana spet dobila tramvaj? In ali si ga lahko privošči?

Ljubljana, 18. 09. 2026 21.43 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ana Vidic Kostevc
Tramvaj

Bo Ljubljana po več kot petih desetletjih spet dobila tramvaj? Pobudniki peticije Ljubljana za tramvaj namreč pravijo, da je čas, da mesto dobi sodoben tirni javni prevoz, predlagajo tudi že prve povezave. Pa bi si mesto takšen projekt sploh lahko privoščilo? In kaj o vrnitvi tramvaja pravijo Ljubljančani?

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ljubljana tramvaj

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