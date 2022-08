Bo Ljudmila Novak kandidirala na predsedniških volitvah?

Vse bolj realno se zdi, da se nekdanja prva dama NSi Ljudmila Novak ne bo še na drugih zaporednih volitvah potegovala za položaj predsednice.

"Dokončne odločitve še nisem sprejela. So pa seveda odprte tudi druge možnosti. Vesela sem, da me stranka podpira, če se bom odločila za kandidaturo. So pa tudi druge možnosti odprte." - Za stranko, mislite? "Tako!" nam je dejala po telefonu.