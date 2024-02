Bo Logar podpisal izjavo zvestobe SDS?

Za tiste najbolj zveste SDS dileme ni. "Bom sam z veseljem podpisal to izjavo," pravi Žan Mahnič. Anže Logar pa zadeve ne komentira. Glede na njegov umik iz vodstva stranke in očitke, ki jih je usmeril v izvršilni odbor, da sprejema prekomerne in nesorazmerne odločitve, ni pričakovati, da bo Logar zdaj pristal na pogoje stranke in ji s podpisom izjave potrdil svojo zvestobo.

"Zelo spretno, taktično vodi svoj projekt Platforme Sodelovanja in del te premišljenosti je gotovo ustvarjanje tega suspenza, torej spraševanja javnosti in medijev, ali bo ustanovil stranko. Tako dolgo, kot bo on ta suspenz ustvarjal, tako dolgo se mu ni treba odločiti," razlaga filozof Boris Vezjak. "To je tip politika, ki v vsebinskem smislu ničesar ne ponuja, razen neke sredinske politike neizključevanja, ki jo očitno volilno telo v Sloveniji zelo ljubi. To je neka politika, ki temelji na Pahorjevi ideologiji povezovanja, sodelovanja in dialoga," dodaja.

Bo podpisal izjavo zvestobe ali ne? Tudi če je ne podpiše, to razmer ne bo bistveno spremenilo, ustava namreč pravi, da so poslanci predstavniki ljudstva in niso vezani na kakršnakoli navodila. "Odkar jaz vodim to stranko, še nikoli nismo nikogar izključili iz poslanske skupine," pravi predsednik SDS Janez Janša.

"V času volitev, ki so lahko tudi predčasne, bosta v vsakem primeru Janša in Logar sodelovala in tega se zavedata oba. Jaz sumim, da je ta ultimat predstava za javnost, mogoče v funkciji pomirjanja notranjega volilnega telesa ali članstva SDS," še zaključi Vezjak. Do takrat pa, kot je že pred časom zapisal Logar: "Sem poslanec, ki ostaja v poslanski skupini SDS."