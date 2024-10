Bo Logar vendarle ustanovil svojo stranko?

Manevrski prostor Anžeta Logarja se vztrajno krči. SDS je namreč tik pred koncem prve faze evidentiranja kandidatov za prihodnje parlamentarne volitve in po naših informacijah med kandidati ni ne Anžeta Logarja, ne Eve Irgl, ne Dejana Kaloha, ki zaradi tega razmišlja celo o izstopu iz stranke. Prav ti trije poslanci letos niso podpisali zvestobe stranki, da bodo do konca mandata delovali kot člani in poslanci SDS. Bo to spodbudilo Logarja, da vendarle ustanovi svojo stranko?