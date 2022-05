Bo Lucija v prihodnje Sveta Lucija?

Predstavniki italijanske skupnosti so predlog pripravili pred letom dni. Zapisali so, da je Santa Lucia (Sveta Lucija) prvič omenjena že v 12. stoletju in da jo je takratna oblast po drugi svetovni vojni (med letoma 1954 in 1956) preimenovala v Lucijo z dekretom, ne da bi vprašala prebivalce. "Čas je, da vrnemo potrebno dostojanstvo tudi temu kraju," so med drugim pozvali v obrazložitvi, poročajo Primorske novice. Med drugim se sklicujejo tudi na primer Sv. Petra v koprski občini, ki ga je povojna oblast preimenovala v Raven, a so mu leta 1992 vrnili prvotno ime.

Župan Đenio Zadković je naročil agenciji Mediana, naj preveri, kaj krajani Lucije menijo o preimenovanju. Prek spleta, telefona in na terenu so anketirali 135 krajanov ter ugotovili, da so na splošno preimenovanju naklonjeni. Največja naklonjenost je med mladimi do 30 let in starejšimi od 70 let, najmanj pa med ženskami in predstavniki srednje generacije.

Zadković želi pred izvedbo vseh potrebnih aktivnosti preveriti, ali tudi občinski svet občine piran načeloma podpira ta predlog. Seja občinskega sveta pravkar poteka, odločali bodo tudi o tem vprašanju. Če ga bodo svetniki podprli, bo župan s svojimi strokovnimi službami izvedel vse z zakonom predvidene aktivnosti in šle nato predlagal občinskemu svetu v obravnavao odlok o preimenovanju naselja.