Kaj je v ozadju spora v podmladku stranke SD?

V podmladku stranke SD že nekaj časa vre. Da so se znotraj Mladega foruma zelo sprli, kažeta tako nedavni odstop Andrej Omerzela z mesta predsednika podmladka kot tudi odpoved volilnega kongresa, namesto katerega so izpeljali zgolj okroglo mizo. Je v ozadju pravzaprav spor s predsednikom Dejanom Židanom in kako resne so govorice, da bi podmladek lahko prevzel Luka Pahor?

Netransparentne in nedemokratične volitve. Očitki, ki so v enem večjih podmladkov, z okoli 3000 člani, prinesli odstop predsednika Mladega foruma SDAndreja Omerzela in zaradi katerih so tik pred zdajci odpovedali včerajšnje volitve. "Dobili smo podporo s strani skoraj vseh lokalnih klubov, nismo imeli niti enega protikandidata, vendar so določeni ljudje znotraj predsedstva izrazili dvom, da so bile neke nepravilnosti, ki jih mi seveda zavračamo," je na očitke odgovoril Omerzel. Prav to, da je vodstvo onemogočilo širši nabor kandidatov in da je bil na koncu le en kandidat – Omerzel – je po naših informacijah razlog za razpad sistema. Očitki o netransparentnih in nedemokratičnih volitvah povzročili odstop predsednika podmladka. FOTO: POP TV Kako resen pa je pravzaprav cilj, da na stolček predsednika pripeljejo Pahorja mlajšega? Prav Borut Pahor je bil sicer eden od ustanoviteljev in prvi predsednik Mladega foruma. "Mi pozdravljamo aktivizem vsakega člana. Ni pomemben priimek ali kdo sta mama in oče," je na vprašanje odgovoril začasni vodja Mladega foruma Luka Goršek in dodal da je vesel, da se je Luka Pahor odločil sodelovati. "Marsikateri mlad človek se distancira od politike," je povedal. Židana ne skrbi, da bi ga novo vodstvo želelo zamenjati Mladi forum ima sicer ogromen vpliv tudi na volitvah stranke SD. Njihovi glasovi o tem, kdo bo sedel v vrhu stranke, lahko pomenijo tudi, da zdajšnjega predsednika Dejana Židana na tem stolčku kmalu več ne bo. Židan na dogodke zadnjih dni odgovarja, da je pred volitvami vedno burno. Mladi forum ima ogromno moč pri odstavljanju in postavljanju predsednika stranke SD. FOTO: Aljoša Kravanja "Stranka se ne meša v njihovo kadrovsko pa tudi vsebinsko delo. Kadar želijo pomoč, pa jo dobijo," zagotavlja predsednik SD in dodaja, da ga za stolček ne skrbi. "Skupina v Mladem forumu je proaktivna, vodi svojo politiko tudi svojo zeleno politiko. Želim si, da bi dobili čim več novih mladih članov," je še povedal. Namesto volilnega kongresa so sinoči izpeljali zgolj okroglo mizo. V Slovenijo je namreč že prišel katalonski zunanji minister Alfred Bosch, ki je bil njihov glavni gost. In čeprav je nekdanje vodstvo napovedovalo tudi udeležbo zunanjega ministra Mira Cerarja, pa se ta dogodka ni udeležil. Sta pa Boscha sprejela državna sekretarka ministrstva za pravosodje Dominika Švarc Pipan in evroposlanec Milan Brglez.