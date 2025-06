Konferenca o CTNNB1: izmenjava izkušenj dobro dene tudi staršem

Bo mali Urban z redko nevrorazvojno motnjo, za katerega je pomagala denar zbrati vsa Slovenija, že kmalu dobil zdravilo? Zadnji rezultati glede varnosti so odlični in ekipa, ki razvija gensko terapijo za sindrom CTNNB1, na čelu z njegovo neutrudljivo mamo Špelo, bo v prihodnjih dneh vložila dokumentacijo za klinično študijo na Javno agencijo za zdravila. Špela je medtem skupaj s profesorjem Damjanom Osredkarjem s pediatrične klinike v španskem Bilbau organizirala že tretjo mednarodno konferenco o tej bolezni, ki se je je udeležilo približno 200 otrok in staršev iz 24 držav, znanstveniki in zdravniki.