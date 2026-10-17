Bo Manchester City ostal brez naslovov?

Kaj to pomeni za klub? O tem, kakšne bi lahko bile sankcije za Manchester City in zakaj to ni samo stvar tega kluba, ampak tudi ostalih, smo v Svetu na Kanalu A govorili s strokovnjakom za športno pravo Blažem Tomažinom Bolcarjem.

Blaž Tomažin Bolcar je strokovnjak za športno pravo, ki škandal v Manchester Cityju podrobno spremlja. FOTO: Damjan Žibert

114 kršitev

Neodvisna komisija je Manchester City spoznala za krivega finančnega goljufanja v Premier ligi med letoma 2009 in 2018. Krivi so v 114 od 115 obtožnic. Pravila znotraj angleške lige klubom omejujejo dovoljeno izgubo na 105 milijonov funtov v treh zaporednih letih (približno 124,5 milijona evrov, op. a.). "Takšna pravila so bila uvedena predvsem zaradi Manchester Cityja in Chelseaja, ker se je dogajalo, da so bili klubi v vedno večjih dolgovih, bogati lastniki pa so 'metali' denar klubu," pojasnjuje pravnik.

Pogovoru s strokovnjakom za športno pravo Blažem Tomažinom Bolcarjem o usodi Manchester Cityja lahko prisluhnete v zgornjem videu.

Med letoma 2009 in 2018 naj bi klub v obliki sponzorskega denarja prejel skoraj milijardo evrov. "Klub je napihoval prihodke in zmanjševal odhodke. Financiran naj bi bil prek svojega lastnika in domnevnih sponzorskih pogodb, ampak je šlo za kapitalske vložke, ne sponzorske," Tomažin Bolcar opisuje potek goljufije. To pomeni, da je klub umetno prikazoval dobiček in prihodek ter si posledično lahko privoščil drage nogometne igralce. Afera je javnost dosegla leta 2018, ko je nemški Der Spiegel objavil dokumente, ki razkrivajo financiranje kluba.

Po oceni Tomažina Bolcarja sinjemodre čakajo resne sankcije. FOTO: Damjan Žibert

Od odvzema točk do izključitve iz Premier lige