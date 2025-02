Bodo marca podpisali pismo o nameri gradnje nove žičnice na Kanin?

Občina ima v tem trenutku vse pripravljeno za objavo razpisa, na katerem bodo iskali projektanta za novo žičnico, je povedal predsednik občinske komisije za obnovo Kanina in poslanec SDS Danijel Krivec , čakajo le še na potrditev proračuna na eni prihodnjih sej občinskega sveta. Bovški župan Valter Mlekuž je medtem pripomnil, da je podpis pisma o nameri pričakoval že danes. Gradbeno dovoljenje bi sicer po optimističnih napovedih lahko pridobili do konca tega leta, je dejal Krivec.

Podpredsednik vlade Matej Arčon je po predstavitvah, ki so poudarile pomen nadaljnjega obratovanja smučišča oz. gorskega centra za lokalni turizem in širšo regijo, sporočil, da je vlada pripravljena financirati postavitev nove žičnice, če občina pridobi gradbeno dovoljenje in najde vlagatelja ter upravljavca za preostali del centra, to je za žičnice na smučišču in pripadajoče objekte.

Natančna vrednost posodobitve kaninskega centra bo znana po tem, ko bo projekt pripravljen, je dejal Arčon. V tem trenutku je znana zgolj ocena 64 milijonov evrov, od tega približno polovica za dostavno žičnico. Arčon pričakuje, da bo zasebni investitor pokril ves vložek, ki se ne nanaša na dostavno žičnico.

Poleg vseh dosedanjih interesentov za upravljanje oziroma vlaganje v Kanin so Arčon, Han in Bratušek v torek na elektronsko pošto prejeli tudi sporočilo družbe CDC iz južnotirolskega Bozna (Bolzana). Gre za podjetje, specializirano za gradnjo in upravljanje žičniških naprav. Po Arčonovih besedah podjetje preučuje možnost vlaganja v kaninsko smučišče.

Bovški zimski turizem trpi

Zaradi nedelovanja kaninskega smučišča bovški zimski turizem močno trpi, sta povedala večinski lastnik podjetja Soča Rafting Goran Kavs in direktorica Hotela Kanin Urška Radanovič. Podjetje Soča Rafting je leta 2020 v Bovcu odprlo hotel, ki pa v zimski sezoni zelo težko posluje. Kavs je izpad prihodka za ponudnike v dolini zaradi zaprtja Kanina ocenil na osem do deset milijonov evrov.

Radanovičeva pa je dejala, da se je lastnik hotela Ivan Fornazarič za nakup in prenovo hotela odločil prav zaradi obljub države, da bo poskrbela za novo kaninsko žičnico. Odprtje hotela sicer načrtujejo za prihodnjo pomlad.

Hotel Kanin in Soča Rafting sta partnerja tudi v konzorciju Promotor, ki je občini julija lani predstavil načrt posodobitve in upravljanja Gorskega centra Kanin. Po Arčonovih besedah je bil ponujeni vložek konzorcija tedaj prenizek, da bi ponudbo šteli za zadovoljivo. Kavs in Radanovič sicer nadaljnje vloge in ponudb konzorcija nista želela komentirati.

Zaposleni v dosedanjem upravljavcu smučišča, družbi Sončni Kanin, še vedno redno vzdržujejo žičniške naprave, čistijo sneg in prožijo plazove. Direktorica Manuela Božič Badalič je povedala, da se ob lepih dneh na kaninsko smučišče odpravi tudi več sto turnih smučarjev.

Svet goriške razvojne regije je sicer danes znova sprejel sklep, da soglaša s tem, da je nadaljnji razvoj Gorskega centra Kanin pomemben za regijo in da podpira nadaljnje aktivnosti v smeri ureditve obstoječega stanja.