Bo Merlak vrnil zemljišča in odstopil od obnove hotela Zlatorog?

12 parcel okoli porušenega hotela Zlatorog zdaj nazaj terja sklad za kmetijska zemljišča in gozdove in to – pozor – po 30 letih od uveljavitve zakona. Še več, kako je možno, da predhodnikov Damiana Merlaka, Jana Pačnika oziroma njegovega očeta Zmaga Pačnika , ki je obogatel v času vladavine LDS in pidovske privatizacije, to v 16 letih lastniškega obvladovanja bohinjskih hotelov ni doletelo?

"Ne samo, da sklad ni zahteval zemljišč od prejšnjih lastnikov, ta zemljišča so bila v preteklosti večkrat prenesena. In ne samo, da se je v zemljiški knjigi zgodila sprememba, pri raznih transakcijah so se tudi dajala soglasja upravnih enot in mogoče še koga drugega ... vse te institucije so del države, tako da je država že sama dala soglasja k prenosu teh nepremičnin. Zakaj se sklad do danes s tem ni ukvarjal, pa meni ni jasno," je Damian Merlak povedal v oddaji 24UR ZVEČER.

Teoretično sicer lahko razvija hotelsko dejavnost tudi brez teh parcel, saj gre za zemljišča okoli same stavbe. A takšen hotel v Bohinju ne more obstajati brez nekih okoliških parcel, pravi mladi podjetnik. "To ni hotel v mestu, kjer stopiš ven in si na cesti, tukaj moraš imeti neki okoliš."

Potrdil je, da je nakup opravili v dobri veri, da je lastništvo parcel urejeno, in je tudi vpisan v zemljiško knjigo kot lastnik. "Kupoval sem podjetja, ki so lastniki teh parcel, naredili smo skrben pregled z najbolj priznanimi odvetniškimi družbami in vsi javni registri, vse, kar je javno dostopno, kar država lahko da od sebe, vse je bilo tako kot mora biti, nobenega problema nikjer. Zemljiška knjiga še danes izkazuje vse normalno."

Odgovora na vprašanje, zakaj se je sklad kmetijskih zemljišč zbudil šele sedaj, Merlak nima. "Mene bolj zanima, zakaj danes? Zakaj ne čez 20 let, ko bo mogoče nekdo za mano lastnik?"