Bo minister Hojs že kmalu omejil proteste?

Minister Aleš Hojs je včeraj sporočil, da se shod proti splavu ni mogel izvesti, kot je bil načrtovan: "Zaradi anarhistov in možnega nasilja neprijavljenega shoda, na katerega so pozivali stranka Levica in antifašisti, so spremenili pot. Čas je za deveti člen zakona o nalogah in pooblastilih Policije."

Ta določa, da lahko vlada, ob veliki verjetnosti hujših kršitev javnega reda, na predlog notranjega ministra naloži Policiji, da z odredbo omeji ali prepove gibanje na določenih območjih.

Ministra Hojsa smo dopoldne poklicali za vsa pojasnila. Izjave ni želel dati, pravi le, da bo vse povedal, ko bo čas, ko bodo zadeve pripravili. Na vprašanje, ali sta bila povod za njegov predlog res včerajšnja shoda ali morda bolj sredini oziroma petkovi protesti, pa je odgovoril, da je bilo včerajšnje dogajanje le kaplja čez rob. Ker dobi s tem Policija dodatna pooblastila, ki hudo posegajo v dve temeljni ustavni svoboščini, smo bili po besedah profesorja na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani Rajka Pirnata v Sloveniji pri uporabi tega ukrepa doslej zelo zadržani.