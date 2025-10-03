Bo minister Jevšek postal slovenski veleposlanik v Sarajevu?

Minister Aleksander Jevšek je bil pred sredino sejo vlade o svojih ambasadorskih ambicijah skrivnosten. "V teh primerih gre za zelo zaprte postopke na različnih ravneh, ki jih ne morem komentirati," je dejal, odgovoril pa ni niti na vprašanje, ali ima interes za veleposlaniško mesto v Sarajevu.
Čeprav je za lokalni prekmurski podcast že konec lanskega leta zelo jasno začrtal svoj prehod iz politike v diplomacijo. "Jaz bom svoj mandat zaključil oz. ga več ali manj zaključil nekje do jeseni leta 2025, ko poteče mandat aktualnemu veleposlaniku v Sarajevu. Zakaj Sarajevo? Ker je to del politične kvote," je decembra lani v podcastu dejal Jevšek.
Neuradno so tudi na Mladiki že dlje predvidevali, da bo slovensko diplomatsko predstavništvo v Bosni res zasedel nekdanji šef kriminalistov, bivši župan Murske Sobote in veljak SD. A njegovo že skoraj zagotovo imenovanje je po naših informacijah resno ogrozila poletna afera.
Gre za Jevškovo počitniško hišo v Moravskih Toplicah, ki bi morala biti glede na izdano gradbeno dovoljenje garaža z nadstreškom. Namesto tega pa tam stoji tradicionalna panonska hiša z mansardnimi okni in teraso.
Minister je pojasnil, da dela na legalizaciji. KPK še preverja, ali je pri tem kršil integriteto. Konkretna politična posledica pa je, da v njegovi matični stranki niso vsi prepričani, da je Jevšek najbolj primeren človek za položaj. Da bi lahko njegova počitniška predstavljala težavo, meni tudi glavna tajnica SD Živa Živkovič. Ministrica za pravosodje iz vrst SD Andreja Katič pa pravi: "Kolikor vem, postopek preiskuje KPK. Tako da čakamo na epilog."
Poslanec Gibanja Svoboda Lenart Žavbi medtem meni, da bi "bilo primerno, da bi vsak minister dokončal svoj mandat", o nadaljnjih kariernih poteh pa se lahko pogovarjajo kasneje. Očitkov o črni gradnji pa da ne pozna dovolj detajlno.
Sarajevo sicer velja za eno najbolj delikatnih veleposlaniških položajev - tudi v luči nedavnih sankcij proti Miloradu Dodiku - in nekakšno domače dvorišče interesov slovenske zunanje politike.
V postopku imenovanja veleposlanikov pa ima sicer pomembno vlogo tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Redko in v izjemnih primerih lahko imenovanje tudi blokira.
