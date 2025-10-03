Bo minister Jevšek postal slovenski veleposlanik v Sarajevu?

Minister Aleksander Jevšek je bil pred sredino sejo vlade o svojih ambasadorskih ambicijah skrivnosten. "V teh primerih gre za zelo zaprte postopke na različnih ravneh, ki jih ne morem komentirati," je dejal, odgovoril pa ni niti na vprašanje, ali ima interes za veleposlaniško mesto v Sarajevu.

Čeprav je za lokalni prekmurski podcast že konec lanskega leta zelo jasno začrtal svoj prehod iz politike v diplomacijo. "Jaz bom svoj mandat zaključil oz. ga več ali manj zaključil nekje do jeseni leta 2025, ko poteče mandat aktualnemu veleposlaniku v Sarajevu. Zakaj Sarajevo? Ker je to del politične kvote," je decembra lani v podcastu dejal Jevšek.

Neuradno so tudi na Mladiki že dlje predvidevali, da bo slovensko diplomatsko predstavništvo v Bosni res zasedel nekdanji šef kriminalistov, bivši župan Murske Sobote in veljak SD. A njegovo že skoraj zagotovo imenovanje je po naših informacijah resno ogrozila poletna afera.