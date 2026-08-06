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Slovenija

Bo ministrstvo ukinilo brezplačen tečaj slovenščine za tujce?

Ljubljana, 06. 08. 2026 18.22 pred 3 dnevi 3 min branja 30

Avtor:
STA
Stavba ministrstva za notranje zadeve na Litostrojski cesti - 4

Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino, z enega na tri leta. Osnutek bo v javni obravnavi do 19. avgusta.

V osnutku med drugim izstopajo predvidene spremembe na področju financiranja programov učenja slovenskega jezika. Ministrstvo, ki po novem pokriva tudi področje javne uprave, namesto zagotavljanja brezplačnih tečajev slovenskega jezika uvaja odstotek udeležbe v programih učenja slovenskega jezika oziroma učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe, ki ga mora prispevati tujec, in sicer v višini 40 odstotkov.

"Tovrsten odstotek sofinanciranja bo še vedno omogočil udeležbo v programih učenja slovenskega jezika tudi socialno šibkejšim tujcem, ki se v primeru višjega odstotka sofinanciranja, na primer 50 odstotkov, programa ne bi udeleževali," je izpostavil predlagatelj.

Stavba ministrstva za notranje zadeve na Litostrojski cesti - 5
Stavba ministrstva za notranje zadeve na Litostrojski cesti - 5
FOTO: Aljoša Kravanja

Ukinja se tudi možnost brezplačnega enkratnega opravljanja preizkusov znanja iz slovenskega jezika in financiranje teh preizkusov znanja iz državnega proračuna, saj ta strošek narašča.

Lani je programe učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe obiskovalo 4065 udeležencev, kar je 32 odstotkov več kot leta 2024. Skupni strošek je nanesel 2,86 milijona evrov. Za prvo brezplačno opravljanje preizkusov znanja iz slovenskega jezika na vstopni, osnovni in višji ravni ter ravni odličnosti je šlo nekaj manj kot 380.000 evrov javnih sredstev, za brezplačno učenje in izpite iz slovenščine na preživetveni ravni pa 1,30 milijona evrov, je razvidno iz gradiva.

"Sredstva, ki so bila do zdaj zagotovljena za ta namen, se bodo preusmerila v zagotavljanje programov učenja slovenskega jezika," so pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve. Dodali so, da se želi s tem ukrepom spodbuditi tudi "bolj odgovoren pristop udeležencev programov učenja slovenskega jezika v teh programih, posledično pa prispevati k aktivnejši in boljši jezikovni integraciji tujcev v slovensko družbo".

Hkrati se z osnutkom novele podaljšuje tudi obdobje zakonitega prebivanja državljana tretje države v Sloveniji, po katerem lahko uveljavlja pravico do združitve družine, in sicer iz enega na tri leta. Z navedeno spremembo se želi doseči, da si bo tujec zagotovil ustrezne pogoje, predvsem v smislu zadostnih sredstev za preživljanje, preden se mu pridružijo njegovi družinski člani, da ti ne bi postali breme socialnega sistema države.

Da bi se zagotovilo zaščito tujcev, pa je predvideno, da ti delodajalcem v primeru, ko jim poravnajo pristojbine za obravnavo vloge za izdajo enotnega dovoljenja, niso dolžni vračati teh zneskov.

Dodatno se po vzoru modre karte EU določa dovoljena obdobja brezposelnosti tujca zaradi izgube zaposlitve, ki ne vplivajo na razveljavitev enotnega dovoljenja, in sicer ob pogoju, da ima tujec v času brezposelnosti zagotovljena zadostna sredstva za preživljanje in lahko to tudi izkaže.

Poleg tega naj bi bil dodatno spremenjen dosedanji koncept, ki omogoča tujcu zamenjavo delovnega mesta pri istem delodajalcu, zamenjavo delodajalca ali zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih. Novosti na tem področju naj bi se uvedlo v povezavi s posegom v zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev.

Vlogo za potrebno soglasje bi se s ciljem pospešiti postopke vložilo neposredno na Zavod RS za zaposlovanje, ki bi odločitev nato vročil vlagatelju, o izdaji soglasja pa obvestil tudi upravno enoto. Zavod bi v primeru nesoglasja izdajal tudi odločbe o zavrnitvi prošnje za zamenjavo delovnega mesta pri istem delodajalcu, zamenjavo delodajalca ali za zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih.

"Na ta način se razbremenjuje tudi delo upravnih enot, predvsem pa je določba namenjena pospešitvi postopka izdaje soglasja, upoštevajoč dejstvo, da se v postopku izdaje soglasja preverjajo zgolj pogoji na strani zaposlovanja," je zapisano v osnutku novele.

Osnutek sicer v nacionalni pravni red prenaša t. i. prenovitveno direktivo EU o enotnem postopku obravnavanja vloge za enotno dovoljenje za državljane tretjih držav za prebivanje in delo na ozemlju države članice ter o skupnem nizu pravic za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici.

mnz tečaj slovenščina tujci
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KOMENTARJI30

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DSS
08. 08. 2026 11.11
To je bumerang, ki bo udaril nazaj. Denar, ki ga bo zaslužil bo pošiljal družini in s tem nebo polnil državni proračun. Če pa družina tukaj živi tudi porablja denar. Za otroške in socialne zadeve je pa odgovorna država z zakoni in ni kriv noben tujec. Učenje Slovenščine bi moral biti pogoj za prejem socialnih transferjev ki pa bi morali biti univerzalni kot so v Avstriji neodvisno od dohodka.
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+1
1 0
zibertmi
07. 08. 2026 11.02
ker ni denarja bodo stroške plačevali tečajniki,je pa nakup ciglerjevega službenega vozila,za najem bo ministrstvo mesečno plačevalo slabi 800 evrov,skladen s pravili nakupa .briga njih če ni denarja,kot govorijo preko medijev in pripravljajo forenzično preizkavo predhodnice,ker lahko ker s odesničarji,da se lepo izrazim,
Odgovori
-1
2 3
Razumnež
06. 08. 2026 21.43
Brezplačen tečaj??? To je tečaj PLAčAN s strani davkoplačevalcev in nikakor ni brezplačen!!!
Odgovori
+5
7 2
zibertmi
07. 08. 2026 11.05
vse lumparije desnih so se plačevale iz proračuna,tudi nlb luknja in nabava neuporabne opreme za zdravstvo in odškodnine janezu za zastarele obtožnice ,ki so jih v avstriji kar lepo odsedeli akterji,janez je pa pokasira 900 tisočakov podkunjine,je v zapisnik napisala avstrijska sodnica in v jutranjem listu hrvaške,da je je hrvaška istemu akterju,ki je podpisan na dokumentu dala 350 milijonov mark
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-1
2 3
flojdi
06. 08. 2026 20.55
???zakaj pa sploh je brezplacen
Odgovori
+8
9 1
natas999
06. 08. 2026 20.43
tako se dela,nič več zastonj
Odgovori
+4
8 4
borjac
06. 08. 2026 20.19
Janševa desničarska Vlada enostavno uničuje Slovenijo , z takimi ukrepi uničujejo tudi svojim sponzorjem delodajalcem delovno silo , Skrajna desnica UNIČUJE VSE KAR JE DOBREGA v Sloveniji , naša Slovenija ni ravno konkurenčna z plačami za delavce , napram Avstriji , Nemčiji , Švici ..... pa še take samouničevalne ukrepe uvaja Janša .
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-6
6 12
Razumnež
06. 08. 2026 21.46
Ne seri... Sredi noči ti naštejem vsaj 10 izbrisanih, ki v se v vseh skoraj 40 letih še niso naučili slovensko. Kdor ne zna jezika si tudi državljanstva ne zasluži.
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+0
6 6
borjac
07. 08. 2026 15.55
Se strinjam Razumnež , pa naštej še 300 Pkistancev , ki vozijo Milijonarjeve Piškove kamione , pa avtobuse Nomaga , pa tiste delavčke , ki delajo popravilu avtocest in gradijo našo ljubljeno domovino Slovenijo , pa mesarje v Mercatorju , Lidlu in .... v skladiščih kjer razen kakšnega šefa Slovenca ne vidiš več nobenega Slovenca , še Bošnjakov ni več.... potem pa lahko šteješ noč in dan ....
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+0
1 1
DSS
08. 08. 2026 11.05
In kdo je kriv za to.
Odgovori
0 0
Bassettt
06. 08. 2026 20.02
Kako ste čudno v komentarjih. Plačilo ni pogoj in motivacija, da se bo nekdo jezika res naučil. Veste, kaj bi bilo? Da je višji nivo znanja jezika kvečemu pogoj za delo in življenje tukaj. To!
Odgovori
+9
10 1
Pajo_36
06. 08. 2026 20.08
Dej, predlagaj delodajalcem to. Eni res nimate pojma, kolk smo odvisni od tuje delovne sile za službe, ki jih Slovenci nočemo delati. Zakaj ne greš za poštarja, zidarja itd.... Vse mora biti uravnoteženo in logično iz obeh strani, pa kaj a vi mislite, da imajo delodajalci v vrstah delavce? Iščejo se krvavo povsod, nismo več leta 2012 !
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-5
4 9
periot22
06. 08. 2026 20.21
Pajo delati nočejo lenuhi ta pridni delajo po dve službi, delodajalci bi pa zastonj delovno silo to je to!
Odgovori
+9
10 1
Netajkun
07. 08. 2026 10.04
A ni pogoj za delo v gradbeništvu . . . znanje srbohrvaškega jezika ??
Odgovori
-1
1 2
DSS
08. 08. 2026 11.06
Prej Albanščine.
Odgovori
0 0
Ricola Swiss
06. 08. 2026 19.52
Od kam si pa ti? Moja doma je Slovenija, a sad pa grem doma na stanovanje, imam je u Fužinama.
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+5
7 2
Pajo_36
06. 08. 2026 19.48
Delam s tujci že let, če ne še več in imam ene par komentarjev. Kot prvo, kar se tiče združitev družin, so pogoji jasni, če vam niso, si jih preberite. Drugo, boste že enkrat šli na napad na sivo cono? Kaj mislim? Gradbeništvo samo, je v letu propada, dušenja ane, v letu 2025 povečalo svoje profite za okoli 29%. Plače so uradne minimalne. A res? Plače so minimalac, potem pa vse na roke. In to potem tem ljudem omogoča, da dobijo tako visoke otroške dodatke. Strinjam se s tem, da če je odobrena združitev družine, da mora žena ali mož tudi delati. Gradbeništvo, gostinstvo, transport v večini primerov je tako. Tako da tega pa noben ne pove, ker se ščiti kapital. Ali pa uvedite fiksne otroške dodatke, ne glede na plače. Druga stvar je, kot nekdo, ki dela v logistiki in mednarodni trgovini, zakaj mi mora šofer, ki je itak 99% v tujini, ane če še ne veste, Slovenija je izrazito IZVOZNA država, za večletno pridno delo, se pravi za stalno vizo sedeti tamle in poslušati slovenščino? Ti ljudje tukaj ne ostanejo, to so ljudje iz bazena bivše Jugoslavije, ko pridejo v SLO se vsedejo v avto, in gredo domov. Ne rečem za ostalo in za pogoj združitve družine. Nehajte že s tem nacionalizmom, to samo tisti bluzijo, ki nimajo pojma, koliko folka dela tukaj. ANjprej tele plače zrihtajte, potem pa še najeme in tako dalje, da je vse vidmo FURSu in bo vsega manj , od transferjev in tako dalje. Hkrati s tem, pa Slovenija mora boljše načrtovati delavce, ki so iz tujine, kot je recimo tudi organizacija zdravstvene oskrbe, ne moreš ti zaposlit 1000 ljudi, osnovnega zdravstva pa nimaš, potem pa ne vem, državljani ostanejo brez zdravnika, ker ga prehitijo tujci. Pri teh modelih smo v Sloveniji zelo kratki. Pri nas je tako, če bo šlo, bo šlo, a enega managementa povpraševanja ter ponudbe delavcev ne znamo gledati celostno. Nisem noben nacionalist, ljudje so dobri ali slabo, kaj je dober in kaj slab človek, pa sodi vsak sam.
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+1
4 3
537
06. 08. 2026 20.14
Ne razumem, kaj zelis povedati. Ce tvoji delavci pro odvozeni turi gredo domov, zakaj bi potem imeli zeljo po zdruzitvi druzine? Tu je samo moznost izkoriscanja socialnih transferjev (niti ni neka redkost). Ne gre se za d9ber in slab clovek. Enostavno je prevec lukenj v zakonu, ki jih znajo tujci izkoristit, slovenci pa izvisijo. Placujemo pa na koncu vsi zaposleni in podjetja preko davkov. Stvar ni crno-bela. Spremenit bi se moralo marsikaj. Imas prav okrog plac. Ce bi bile place dostojne, davki pa nizji, sploh ne bi trebali uvazati ljudi. Se pa zmanjsuje recimo balkanski bazen, ker se jim v Sloveniji enostavno vec ne izplaca delati.
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+10
10 0
Eksiflajs96
06. 08. 2026 19.45
Pravilno, ce hocejo tle zivet se bodo prilagodil pa naucil, cene nej grejo nazaj od koder so prisli
Odgovori
+13
13 0
Pinokio
06. 08. 2026 20.04
Ne vem, zakaj se vsi, ki se odselijo recimo v nemčijo lahko hitro naučijo nemško. Pri nas pa tujci pričakujejo, da se bomo mi v naši domovini podrejali njim in jim v vsem ustregli kar si oni želijo. Že to, da mož ki hodi na delo na sever izven naše države pri nas pa pusti svojo družino, katera dobi vsakomesečno socialno podporo ni v redu. Kdor hodi na delo v tujino, naj tja tudi odpelje svojo družino in tam zaprosi za socialno podporo. Če bo v redu delavec jo bodo dobili brez problema. Druga je, da bi morali problematične tujce, ki delajo nered, takoj nagnati iz Slovenije. Je dovolj tujcev, ki se zavedajo da so v tuji državi in se asimilirajo, so pridni delavci in ne delajo problemov. Tako da problematiki tudi na take ljudi mečejo slabo luč. Najbolj bosa pa je, da se kljub računalniški podpori, po javnih upravah, še vedno lahko prijavi na eno stanovanje, okoli 50 ali več prebivalcev. To je nekaj nemogočega in mora imeti v višjih slojih podporo. Reševanje problemov je kar nekaj, se jih pa da v kratkem roku rešiti, seveda, če je volja in če te zadeve urejajo domoljubni vodilni uslužbenci. Ker delavec v JU za šalterjem ne sme sam odločati o ničemer, le ubogati mora prejeta navodila nadrejenih.
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+12
12 0
Bassettt
06. 08. 2026 19.40
40% plačilo ni motivacija. Še manj bodo znali po slovensko.
Odgovori
-3
3 6
Sanuka
06. 08. 2026 19.40
če prideš sem živet, se nauči slovensko drugače pa adijo..da grem jaz živet v Albanijo ali kamorkoli drugam me živo požrejo da se jim ne prilagodim..
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+12
12 0
islamint
06. 08. 2026 19.37
In kako dolgo bo trajalo, da bo to stopilo v veljavo? Bodo sindikati in Glas ljudstva spet vložili pobudo za referendum in ustavno presojo? Skrajni čas bi bil, da se vsaj nekaj premakne.
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+6
6 0
Firedancer
06. 08. 2026 19.37
Brezplačen ni. Davkoplačevalci ga plačujemo.
Odgovori
+10
11 1
kr nekdo
06. 08. 2026 19.32
dejmo pri zdruzitvi druzine brez socialnih prijemkov vsaj 5 let delovne dobe v sloveniji. prides v slo brez dneva delovne dobe dobis socialno zastonj vrtce in solanje. se najemnino financirajo. ni lepsga. pa se tastar pol pusti siht in zivijo bp.
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+12
12 0
brezveze13
06. 08. 2026 19.21
normalno plačat brez znanja jezika ni stalne zaposlitve in obveznoa uporaba slo jezka tistim ki so se rodili v sloveniji , obiskovali slo, šole in še vedno govorijo v svojem jeziku odvzeti državljanstvo in naj gredo k svoji čaletom ovce preganjat
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+7
7 0
zmerni pesimist
06. 08. 2026 19.06
Bolš da jih ućijo nemščina da bojo čimprej spokali iz slo
Odgovori
+10
11 1
dededetox
06. 08. 2026 19.06
Pa za prigirzek na tečaju izključno brez svinjine prosim!
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+9
9 0
St. Gallen
06. 08. 2026 18.51
Vsem anglezem ni pomagal tecaj slovenskega jezika tudi, ce so ga placali. Prekmurscine ne razumejo.
Odgovori
+5
6 1
Pajo_36
06. 08. 2026 19.22
Dobra, res je, bravo St. Gallen.
Odgovori
+1
2 1
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