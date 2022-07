Bo Ministrstvo za zdravje res ukinilo covid sledilnik?

Prvi epidemiolog Mario Fafangel je v sredo dejal, da je covid pod nadzorom, okužbe pa stroke zaenkrat ne skrbijo. Skupno so v sredo sicer opravili skoraj 5.700 testov, pozitivnih pa je bilo dobrih 1.600 oseb. V bolnišnico je bilo na novo sprejetih 18 ljudi, skupno bolnišnično oskrbo tako potrebuje 105 bolnikov, od tega jih je 10 na intenzivni negi. Te podatke že več kot 2 leti zagotavljajo prostovoljci, ki stojijo za spletnim portalom COVID-19 Sledilnik. V lanskem letu je bilo namreč ime njihovega portala najbolj iskana besedna zveza v spletnem iskalniku. Po njihovih podatkih so se ravnali tudi odločevalci, bili so glavno orodje za napovedi, kaj si lahko obetamo in kdaj bo epidemije zares konec. A vsa ta zakladnica informacij bi, če bi obveljala volja Ministrstva za zdravje, že v sredo ugasnila. Podatkov vam ne bomo več pošiljali, so za covid sledilnik obvestili z ministrstva. Po ogorčenju na spletu pa opravičilo, da je prišlo do napake v komunikaciji.