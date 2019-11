Bo moral Janković plačati več kot 335 tisoč evrov dodatnega davka?

V obdobju pred tem je ljubljanski župan od skupine Electa, ki jo je v preteklosti prodal sinovoma Juretu in Damjanu Jankoviću, prejemal večje vsote denarja, s katerimi sta mu sinova vračala kupnino. To sta, tako Siol, počela tudi v času, ko je imela skupina Electa likvidnostne težave in so drugi upniki zaman čakali na denar. Z denarjem je Janković med drugim poplačeval tudi posojila svojega podjetja KLM.

O omenjenih nakazilih so davčni inšpektorji podvomili že precej pred letom 2016, so zapisali na portalu. Leta 2012 je tako v javnost prišel zapisnik davčnega pregleda poslov družine Janković. Takrat so davčni inšpektorji ugotavljali, da so Janković in njegova sinova izplačila iz družb Electa Holding, Electa Naložbe in KLM prikazovali kot posojila. Po navedbah Siola je zato Furs vse tri osumil davčne utaje, saj naj ne bi bi šlo za posojila, ampak za izplačilo dohodka, ki je obdavčen.

Pred dvema letoma je Janković prodal tudi terjatve do skupine Electa, za kar mu je zadnje čase v javnosti pogosto omenjani Jan Bec plačal 380.000 evrov.

"Poznam ga bežno, srečamo se dvakrat, trikrat letno, pred devetimi leti pa je za mojo kampanjo prispeval 100 evrov," je o njem v oddaji 24UR ZVEČER septembra povedal Janković.