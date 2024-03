Sodišče: Spirit mora Siju izplačati zamrznjeno državno pomoč

Upravno sodišče je po navedbah skupine Sij, del katere je tudi družba Sij Ravne Systems, razsodilo, da agencija Spirit ni sledila zakonski ureditvi, kršila je z ustavo zagotovljene pravice in ni z ničimer pojasnila razlogov za takšno ravnanje. "Prav tako je ugotovilo, da takšno ravnanje predstavlja zlorabo oblasti, izkoriščanje položaja nadrejenosti organa nad položajem stranke in prekomerno rabo oblasti," so zapisali.

Poudarili so, da je bila državna pomoč namenjena vsem družbam, ki so utrpele veliko razliko v cenah energentov, ne glede na njihovo premoženje ali finančno stanje. "Do pomoči je posamezna družba upravičena zaradi razlike v cenah energentov, ta pa je v primeru družb skupine Sij glede na podatke nesporna," so navedli.