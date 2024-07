Bo moral vojak kriti 34 tisoč evrov škode zaradi nesreče na vojaškem taboru?

"Opozorilo članom SVS in pripadnikom SV k previdnosti pri delu, da ne boste dolžni ZZZS plačila visoke škode, ki je nastala ob nezgodi na vojaškem terenu," tako so začeli zapis pri Sindikatu vojakov Slovenije, po tem ko je eden od vojakov prejel zahtevek za povrnitev stroškov zdravljenja treh oseb, ki so se poškodovale v nesreči na vojaškem taboru leta 2021. Z zapisom so želeli opozoriti vse člane in zaposlene v Slovenski vojski, naj bodo pozorni in previdni pri opravljanju vojaške službe in pa izraziti svoje stališče do konkretnega primera.

13. junija 2021 je na Vojaškem taboru, ki ga vsako leto organizira Slovenska vojska z namenom predstavitve poklica vojak in vojaške službe študentom in dijakom, prišlo do nesreče, ko se je vojaško bojno vozilo Hummer prevrnilo na vadišču. Eno huje poškodovano osebo so takrat tudi prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Dobra tri leta po nesreči, pa sedaj Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) z regresnim zahtevkom zahteva plačilo nadomestila za plačilo zdravljenja treh poškodovanih oseb v skupni višini 34.597,02 evra, in sicer solidarno od Republike Slovenije, ministrstva za obrambo, in poklicnega pripadnika Slovenske vojske, ki je bil voznik vozila, poškodovanega v prometni nesreči. Kot navaja sindikat je vojak kljub nestrinjanju disciplinsko in kazensko odgovornost sprejel, po več kot dveh letih pa je še prejel zahtevek Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za plačilo škode v vrednosti 34.597,02 evrov.

Z vprašanji o razpletu zgodbe smo se obrnili tudi na Ministrstvo za obrambo, ki je v svojem odgovoru izpostavilo, da primer še ni zaključen in da bo nadaljnje reševanje odvisno od presoje vseh relevantnih okoliščin in postopanj njihovih pristojnih služb, zavarovalnice, državnega odvetništva in ZZZS-ja. "Pripadnika, ki je bil voznik v vozilu, udeleženem v nesreči, so za to pristojne službe usposobile za upravljanje z oklepnim vozilom Hummer, s katerim je že prej večkrat upravljal. Verjamemo, da voznik omenjene nesreče ni povzročil z namenom škodovanja," so zapisali.

"Storili smo vse, da bi nastalo škodo preprečili"

Na Morsu so pojasnili, da se plačilo odškodnine izvede iz državnega proračuna oziroma namenskih sredstev ministrstva za obrambo, če je Republika Slovenija, ministrstvo za obrambo, ugotovljeno objektivno ali krivdno odgovorna za nastalo škodo. "V konkretnem primeru je Ministrstvo za obrambo kot delodajalec storilo vse, da bi nastalo škodo preprečilo. Navedenega pripadnika je posebej usposobilo za upravljanje z oklepnim vozilom Hummer, s tem vozilom je že večkrat upravljal, seznanjen je bil z vsemi varnostnimi ukrepi za njegovo varno vožnjo, razpolagal je tudi z veljavnim prometnim dovoljenjem za navedeno vozilo, iz katerega izhajajo omejitve o številu potnikov v vozilu," so zapisali na Ministrstvu in dodali, da tudi navodila za uporabo in osnovno vzdrževanje tako imenovanega kolesnega vozila opozarjajo voznika, da mora hitrost vozila prilagoditi vremenskim in cestnim razmeram.

"Pri tem izpostavljamo dejstvo, da se je nesreča zgodila v terenskih pogojih dela, na neravnem delu vozišča, kjer je upravljanje oklepnega vozila tudi zaradi njegovih večjih in širših dimenzij še posebej zahtevno. Že najmanjši spodrsljaj, ki je lahko zgolj splet nesrečnih okoliščin, tako subjektivnih kot tudi objektivnih, lahko hitro pripelje do nesreče," so še zapisali. Da je prav zato pri izvajanju nalog vedno namenjen velik poudarek preventivnim varnostnim ukrepom za odgovorno in zaščitno ravnanje vseh udeležencev, poudarjajo na Morsu.

Je pa Ministrstvo v odgovoru povzelo, da številne pripadnice in pripadniki Slovenske vojske opravljajo naloge, ki izhajajo iz poslanstva in širše, zelo požrtvovalno in da zato nesrečo zelo obžalujejo. "Ta ni prizadela le treh poškodovanih in voznika, ampak posredno tudi zaposlene v Slovenski vojski," so zaključili.