Bo most čez Jezernico, ki razpada, popravljen še pred poletjem?

Most čez Jezernico, ki stoji na glavni cesti skozi Bled, razpada. Ker gre za državno cesto, so na občini o tem obvestili direkcijo za infrastrukturo, ta je most sredi januarja polovično zaprla, od takrat pa se, kot pravijo domačini, ne dogaja nič. Ker čez most pelje glavna povezava z Bohinjem, si ne znajo predstavljati, kaj bo poleti, ko se Bled že tako utaplja v pločevini in duši v izpuhih.

Življenje na Mlinem je zaradi gostega prometa že dolgo težko, zadnje tedne pa postaja neznosno, pripoveduje prva soseda dotrajanega mostu. Težava je, da iz loka mostu izpadajo kamni, iz fug med njimi pa malta. Pred tremi tedni je direkcija za infrastrukturo most podprla in uvedla polovično zaporo. Od takrat je tu prometni kaos. Tik ob cesti je namreč postajališče za pletne, poleg njega pa plaža. Gostje v gostilni Žiga Galičiča bodo, se boji, namesto hrane "jedli" izpušne pline. Tudi na blejski občini zaskrbljeno pogledujejo proti Ljubljani in se sprašujejo, ali bo s popravilom prehitela poletje. Na direkciji so nam pisno pojasnili, da zbirajo ponudbe za izbiro izvajalca, dela naj bi stekla marca, ob ugodnem vremenu pa bo most popravljen v dobrem mesecu dni. A domačini odločno: v vsakem primeru je to začasna rešitev. Načrti za 39 milijonov evrov vredno obvoznico so še vedno le na papirju, začetek gradnje pa je odvisen od odkupov zemljišč. Po najboljšem scenariju bodo začeli graditi prihodnje leto, dela pa v celoti končali čez 11 let.