Bo na Eurobasketu kraljevala slovenska maskota?

Žana Vlaisavljević iz agencije Zadrga je za 24ur.compovedala, da je ekipa štirih maskoto ustvarjala kakšen mesec dni, ustvarili pa so jo skupaj z ilustratorjem Robertom Valčičem iz agencije Umer. Ker sta dve gostiteljici prvenstva (Latvija in Srbija), se jim je zdela zelo pomembna interakcija med maskotama, saj maskota prvenstveno služi kot animacija tekom prvenstva in ’’dve kulski mački sta se nam zdeli idealni navihanki’’.

Vlaisavljevićeva je še povedala, da je za vsako pravo mačko dobra zgodba.’’Pick je navihana in velikokrat izzivalka na igrišču, kar ji daje samozavest in borbenost, medtem ko je Roll bolj hladne glave, se ne pusti sprovocirati in ekipo drži skupaj, da v ključnih trenutkih ohranijo mirno kri in tačko.’’Ali bosta maskoti Pick in Roll izbrani ali ne je v rokah košarkaških navdušencev, so pa v agenciji Zadrga optimistični.

Že leta 2015, na Evropskem prvenstvu, ki je potekalo v Franciji, Nemčiji, Latviji in na Hrvaškem, je bila izbrana njihova maskota ’Frenkie the Fireball’. Je pa Zadrga, kot agencija od FIBE, od Lipkota dalje na vseh evropskih prvenstvih bdela nad izdelavo masko, ki jih je zaupala slovenskemu podjetju TimArt.