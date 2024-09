Bo na šolskih jedilnikih kmalu na voljo tudi meni brez svinjine?

Kot pravijo, so sedem tednov analizirali jedilnike v vseh slovenskih osnovnih šolah, najbolj pereča ugotovitev pa je bila: "Da je svinjina prepogosto na jedilnikih. Tu govorimo o povprečju dvakrat do trikrat na teden, kar ni niti v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja," pravi vodja delovne skupine pod okriljem islamske skupnosti v Sloveniji Ela Porić .

Priporočila pristojnega ministrstva resda pravijo, da naj bi se rdeče meso na jedilniku znašlo le štirikrat na mesec. A šolniki na drugi strani ob kadrovski in finančni stiski, s katerima se soočajo vse slovenske šole, pravijo, da je nemogoče pričakovati, da bodo ustregli vsem.

"Želela bi si, da bi javnost končno razumela, da šole in vzgojno-izobraževalne inštitucije nismo prehranske ustanove, prav tako pa nismo vrtičkarske ustanove ali finančne ustanove," pravi predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Mojca Mihelič. So pa jim medtem ponudili, da bo odslej ob mesnih obrokih jasno označeno, za katero meso gre. In da bodo šole jedilnike objavljale prej, da bi lahko starši otroke pravočasno odjavili od malice in poskrbeli za alternativo.

Porićeva sicer pravi, da je šolski prehranjevalni sistem dobro zastavljen, a da ima tudi najboljši sistem vedno prostor za izboljšave. "Naše delo ni prehranjevanje otrok. Delo šol je vzgoja in izobraževanje. Lahko se pogovarjamo v okviru naših zmožnosti ali pa se bo morda lahko zgodilo, da bo kakšna šola tudi nehala zagotavljati prehrano izven tega, kar je zakonsko določeno. To bi bil en obrok dnevno," pa poudarja Miheličeva.

Sta pa sogovornici na istem bregu glede po njunih besedah nedopustnega obvestila, ki ga je staršem pred kratkim poslal eden od ponudnikov šolske prehrane. V njem so sporočili, da menijev ne bodo prilagajali, ker da se morajo priseljenci prilagoditi našim navadam in tradiciji, češ da se bodo le tako uspešno integrirali v slovensko družbo.

"Nedopustno se mi zdi, da se tovrsten diskurz sploh pojavi na področju šolstva, kajti šole bi morale biti okolja, kjer se spoštuje različnost," poudarja Porićeva. Obvestilo je sicer ostro obsodilo tudi ministrstvo za izobraževanje.